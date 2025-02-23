加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新》尼加拉瓜9局攻勢再起 6比0領先台灣
首頁 / 國際
德國大選
新聞專題
德國大選1/23
首頁 / 國際

德國國會大選登場 柏林選民踴躍投票民意紛呈

2025/2/23 20:46（2/23 21:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國投開票所多設於中小學，內部不允許拍照與採訪，投票間外會貼選舉規則與選票範例。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
德國投開票所多設於中小學，內部不允許拍照與採訪，投票間外會貼選舉規則與選票範例。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林23日專電）德國國會大選今天登場，選舉結果備受矚目。柏林選民一早陸續前往投開票所，用實際行動表達自己的政治訴求。有人關心移民與經濟，有人關心財政紀律，也有人關心教育問題。

中央社記者前往柏林市中心米特區（Mitte）投開票所現場採訪，許多民眾帶著狗狗或與小朋友一同投票，氣氛輕鬆。根據選務人員說明，柏林的投開票所多設於學校，每個站點約服務1000名居民。

德國選舉的郵寄投票比例約佔有選舉資格公民的三分之一，全國投票率則約75%，因此與其他國家相比，德國的投開票所鮮少出現大排長龍的情況，選民通常能在短時間內完成投票。

由於郵寄投票普及，柏林投開票所通常不會出現長時間排隊的狀況，平均5分鐘內即可完成投票。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
由於郵寄投票普及，柏林投開票所通常不會出現長時間排隊的狀況，平均5分鐘內即可完成投票。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日

在這座國際化的大城市中，受訪選民對選舉議題看法不一，政治光譜分散，展現多元民意。

投票站外，選民Cuong表示，他最關心的議題是移民與經濟：「經濟疲弱往往助長極右民粹勢力，這是我投票時會考量的重點之一。即使某政黨的政策與我理念相符，我更在意他們是否能真正落實承諾。」

選民大衛（David）則表示，除了經濟發展與極右翼勢力崛起，他也關注烏克蘭問題。他說：「德國應該重新發揮歐洲領導力，成為塑造未來、充滿活力的國家。」

他認為可能在本次選舉中取得最多議會席次的基民盟（CDU），最能帶領德國恢復在國際上的影響力。

選民亞力克斯（Alex）告訴中央社，他此次投票支持自民黨（FDP），並認為此前被聯合政府踢出執政團隊的自民黨應保留在聯邦議會中。「我覺得政治應該有不同的聲音，而FDP是個可以確保政府不會隨意花錢，並能維持財政紀律的政黨」。

長年由中間偏左社民黨（SPD）與左翼政黨聯合執政的柏林，也有許多重視社會福利與反戰的選民。成長於東德，經歷過冷戰時代的黑加（Helga）分享，她特別關心軍備與和平議題，她強調：「我們已經有太多戰爭，這些衝突總是與資源掠奪有關，而受苦的永遠是普通百姓。」

她呼籲德國政府應該反對軍備擴張，支持和平。

歷經過冷戰、成長於東德時代的黑加（Helga）為左翼政黨支持者，「反戰、住房公平」是她最關注的政策議題。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
歷經過冷戰、成長於東德時代的黑加（Helga）為左翼政黨支持者，「反戰、住房公平」是她最關注的政策議題。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日

雖然移民、經濟與地緣政治議題主導今年的選戰，仍有選民關注全球暖化。選民佛瑞德里克（Frederik）最關注的即是「氣候變遷」政策。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

佛瑞德里克認為，德國選前爆發多起汽車衝撞與持刀攻擊事件，「內部安全」因此被廣泛討論，但有被過度炒作的嫌疑，相較之下，氣候、教育等問題更為急迫。他希望透過投票傳達的訊息是，「德國應該回歸真正重要的問題，而非被情緒化的政治辯論牽著走」。

德國國會大選結果預計將在台灣時間24日凌晨揭曉。面對極右翼抬頭、經濟成長停滯與美國總統川普上台後的國際政治新局，德國此次選舉被視為攸關德國未來發展方向的關鍵轉捩點。（編輯：周永捷）1140223

#大衛
#社民黨
#烏克蘭
#德國國會
#移民
#亞力克斯
反極右翼、保護「民主防火牆」是許多柏林民眾投票驅動力，選舉當日也有民眾到國會大廈前舉牌，表達拒絕極右翼另類選擇黨（AfD）進入國會的訴求。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
反極右翼、保護「民主防火牆」是許多柏林民眾投票驅動力，選舉當日也有民眾到國會大廈前舉牌，表達拒絕極右翼另類選擇黨（AfD）進入國會的訴求。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
一早慢跑到住家附近投開票所的選民大衛把政黨票投給基民盟（CDU），他最重視當前德國的經濟發展。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
一早慢跑到住家附近投開票所的選民大衛把政黨票投給基民盟（CDU），他最重視當前德國的經濟發展。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日
延伸閱讀
德國大選投票開跑 約6千萬選民將選出630名議員德國大選候選人有哪些？對歐洲未來有何影響？QA一次看德國大選開放雙國籍 旅德台灣人「首投族」初體驗
德國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
德國大選投票開跑 約6千萬選民將選出630名議員
18
更多編輯台推薦新聞：