德國國會大選登場 柏林選民踴躍投票民意紛呈

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（中央社記者林尚縈柏林23日專電）德國國會大選今天登場，選舉結果備受矚目。柏林選民一早陸續前往投開票所，用實際行動表達自己的政治訴求。有人關心移民與經濟，有人關心財政紀律，也有人關心教育問題。

中央社記者前往柏林市中心米特區（Mitte）投開票所現場採訪，許多民眾帶著狗狗或與小朋友一同投票，氣氛輕鬆。根據選務人員說明，柏林的投開票所多設於學校，每個站點約服務1000名居民。

德國選舉的郵寄投票比例約佔有選舉資格公民的三分之一，全國投票率則約75%，因此與其他國家相比，德國的投開票所鮮少出現大排長龍的情況，選民通常能在短時間內完成投票。

由於郵寄投票普及，柏林投開票所通常不會出現長時間排隊的狀況，平均5分鐘內即可完成投票。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日

在這座國際化的大城市中，受訪選民對選舉議題看法不一，政治光譜分散，展現多元民意。

投票站外，選民Cuong表示，他最關心的議題是移民與經濟：「經濟疲弱往往助長極右民粹勢力，這是我投票時會考量的重點之一。即使某政黨的政策與我理念相符，我更在意他們是否能真正落實承諾。」

選民大衛（David）則表示，除了經濟發展與極右翼勢力崛起，他也關注烏克蘭問題。他說：「德國應該重新發揮歐洲領導力，成為塑造未來、充滿活力的國家。」

他認為可能在本次選舉中取得最多議會席次的基民盟（CDU），最能帶領德國恢復在國際上的影響力。

選民亞力克斯（Alex）告訴中央社，他此次投票支持自民黨（FDP），並認為此前被聯合政府踢出執政團隊的自民黨應保留在聯邦議會中。「我覺得政治應該有不同的聲音，而FDP是個可以確保政府不會隨意花錢，並能維持財政紀律的政黨」。

長年由中間偏左社民黨（SPD）與左翼政黨聯合執政的柏林，也有許多重視社會福利與反戰的選民。成長於東德，經歷過冷戰時代的黑加（Helga）分享，她特別關心軍備與和平議題，她強調：「我們已經有太多戰爭，這些衝突總是與資源掠奪有關，而受苦的永遠是普通百姓。」

她呼籲德國政府應該反對軍備擴張，支持和平。

歷經過冷戰、成長於東德時代的黑加（Helga）為左翼政黨支持者，「反戰、住房公平」是她最關注的政策議題。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日

雖然移民、經濟與地緣政治議題主導今年的選戰，仍有選民關注全球暖化。選民佛瑞德里克（Frederik）最關注的即是「氣候變遷」政策。

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佛瑞德里克認為，德國選前爆發多起汽車衝撞與持刀攻擊事件，「內部安全」因此被廣泛討論，但有被過度炒作的嫌疑，相較之下，氣候、教育等問題更為急迫。他希望透過投票傳達的訊息是，「德國應該回歸真正重要的問題，而非被情緒化的政治辯論牽著走」。

德國國會大選結果預計將在台灣時間24日凌晨揭曉。面對極右翼抬頭、經濟成長停滯與美國總統川普上台後的國際政治新局，德國此次選舉被視為攸關德國未來發展方向的關鍵轉捩點。（編輯：周永捷）1140223

反極右翼、保護「民主防火牆」是許多柏林民眾投票驅動力，選舉當日也有民眾到國會大廈前舉牌，表達拒絕極右翼另類選擇黨（AfD）進入國會的訴求。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月23日