加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
德國大選
新聞專題
德國大選1/21
首頁 / 國際

德國大選前夕 暴動小貓柏林示威演出力挺烏克蘭

2025/2/23 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林22日綜合外電報導）德國大選前夕，俄烏戰爭將進入第3年之際，俄羅斯異議女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）今天在柏林為支持烏克蘭的抗議活動演出。

「暴動小貓」是示威活動中的焦點，這場由俄國異議人士籌組的示威活動，呼籲德國大選當選人應繼續支持烏克蘭，抵禦俄軍的攻擊。

「暴動小貓」這次招牌的龐克裝扮包括印有「力挺烏克蘭」的T恤，以及藍黃相間的巴拉克拉瓦頭套（Balaclava），象徵著烏克蘭國旗的顏色。

在柏林街頭，約有200人不畏寒冬午後的低溫，來到著名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）參加活動。許多人用俄語高喊「對戰爭說不」，等待「暴動小貓」登台演出。

google news透過 Google News追蹤中央社

36歲的示威者維亞切斯拉夫（Vyacheslav）告訴法新社說：「做為俄國公民，來這裡表達我反對俄羅斯政權，對我來說很重要。」

他說：「在德國大選前一天，展現出有人反對極右翼極端主義，這很重要。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140223

德國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
德國大選開放雙國籍 旅德台灣人「首投族」初體驗
19
更多編輯台推薦新聞：