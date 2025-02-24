加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本駐巴拉圭前大使揭中國施壓內幕 用疫苗逼迫「棄台投中」
首頁 / 國際

以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣

2025/2/24 19:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南境之際，以國男子柯恩遭挾為人質並與未婚妻失散。柯恩被囚逾500天後於本月22日獲釋，也得知未婚妻生還，兩人團聚的場面令人動容。

英國「衛報」（Guardian）報導，遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）劫持關押超過500天的柯恩（Eliya Cohen）曾經以為，他的未婚妻阿布德（Ziv Abud）早已不在人世。

兩人最後一次見面，是在參加「諾瓦音樂節」（Nova Music Festival）之後，與親友一同進入避難所，以躲避哈瑪斯的突襲。

當時避難所內的27人中，有16人遭哈瑪斯殺害、4人遭挾為人質，其他人後來被以色列軍隊救出，其中包括阿布德。

阿布德被壓在親人遺體下長達6小時，獲救後她發現柯恩已不見蹤影。

阿布德去年告訴「衛報」，哈瑪斯向他們藏身的避難所投擲了9枚手榴彈，她先是聽到柯恩大叫，說自己受傷了，大約2分鐘後柯恩就被人拖走。

以色列國防軍（IDF）拍攝的1段影片顯示，獲釋的柯恩與阿布德再次團聚時，兩人忍不住相擁而泣。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在柯恩被劫持前，阿布德發現他已經買好訂婚戒指，計劃向她求婚。

據報導，柯恩被囚禁的多數時間都被關押在加薩走廊的1個隧道裡。和他關在一起的還有李威（Or Levy）、沙拉比（Eli Sharabi）以及奧赫爾（Alon Ohel）；目前奧赫爾尚未獲釋。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140224

#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#衛報
#人質
#以色列國防軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

47
更多編輯台推薦新聞：