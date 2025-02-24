報告：北韓漁工遭中國漁船強迫勞動 最長10年未上岸

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（中央社首爾24日綜合外電報導）根據今天出爐的一份報告，北韓工人在懸掛中國旗幟的漁船上遭到強迫勞動，最長10年未曾上岸，不但遭受言語和肢體暴力，還必須忍受船上的惡劣環境。

法新社報導，擁有核武的北韓長期派遣大量公民赴海外工作來賺取外匯，這些北韓工人大多前往鄰近的中國與俄羅斯打工。

聯合國安全理事會2017年通過一項獲中國等國家支持的決議，要求各國遣返這些北韓勞工，避免他們替北韓核武和彈道飛彈計畫賺取外匯。

不過，分析人士指控，北京和莫斯科當局刻意規避上述措施。

總部位於倫敦的「環境正義基金會」（Environmental Justice Foundation，EJF）今天發布報告指出，北韓漁工受虐情況相當普遍，這顯然違反聯合國制裁規定。

報告中寫道：「船上的北韓人被迫在海上工作，最長達到10年，某些個案甚至從未踏上陸地。」

「這構成強迫勞動，其規模遠超過早已充斥虐待行為的全球漁業。」

報告中的指控源自對2019年至2024年間在中國漁船工作的10餘名印尼和菲律賓籍船員的訪談。

報告引述其中1名船員的說法稱，「他們在海上都無法與自己的妻子或其他人聯繫，因為他們不被允許攜帶手機。」

另名受訪船員說，有些北韓人在船上工作了「7、8年」之久，「他們的政府不允許他們回家」。

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根據美國國務院去年的報告，估計有2萬至10萬名北韓人在中國打工，主要地點是餐館與工廠。

報告指出，平壤當局扣住海外工作北韓公民的最多9成薪資，並強迫他們繼續工作。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140224