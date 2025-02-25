英樂團大馬男男吻遭主辦方求償 英法院裁定無責

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（中央社記者黃自強吉隆坡25日專電）英國樂團The 1975主唱馬修希利於2023年在大馬音樂節表演親吻男性團員，批評當地反LGBTQ法規，活動最終取消。英國法院受理主辨單位求償訴訟，裁定團員不需對表演損失負個人責任。

主辨單位Future Sound Asia迄未對英國法院裁定做出回應。

馬來郵報（Malay Mail）、南華早報（South China Morning Post）報導，英國法院裁定The 1975樂團團員不需對音樂節的損失負個人責任。

2023年7月間，馬修希利（Matty Healy）在馬來西亞Good Vibes Festival音樂節中，親吻同台的男性樂團成員，在舞台上連番批評馬來西亞政府，表達支持LGBTQ團體。

馬修希利的突發行為不僅導致表演提前結束，也在這個以穆斯林為主的大馬社會掀起軒然大波。當時的通訊及數位部長法米（Fahmi Fadzil）宣布取消為期3天的音樂節，把英國獨立搖滾樂團The 1975列為黑名單，禁止在馬來西亞表演。

主辦單位認為，The 1975在2023年7月吉隆坡的演出違約，違反當地規範，因此向英國法院提出訴訟，求償190萬英鎊（約新台幣7460萬元）。

主辦單位的律師團隊主張，馬修希利昔日毒品成癮報導最初引發擔憂，樂團當時向大馬有關當局承諾遵守當地法規，最終才獲准演出。The 1975成員應對音樂節活動順利進行負責，結果卻因這些行為導致音樂節遭取消。

樂團律師反駁稱，表演契約是與樂團的公司簽訂，主辦單位試圖把責任直接加諸於表演者。

樂團還遭指控違反音樂節規範，將酒帶上舞台，並以不符水準的歌曲表演引發觀眾不滿。

承審法官表示，針對樂團團員求償，在法律上站不住腳。此案雖可繼續對公司進行訴訟，但要求主辨單位支付10萬英鎊訴訟費。

大馬媒體報導，英國法院裁定指法律責任無法延伸到個人。

大馬同志權益運動人士王能傑（Isaac）今天對這起案件受訪表示，決定取消表演並造成表演活動財務損失的是通訊及數位部，主辦單位不應向The 1975樂團提出賠償訴訟，在法律上站不住腳，應控告通訊及數位部。

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他認為，通訊及數位部多半擁有核准活動表演與否權力，或許主辦單位不願意向政府提出訴訟。

馬來西亞多數人口是穆斯林，同性戀在大馬視為非法，會依伊斯蘭律法處以鞭刑，男性之間的性行為同樣會被判刑。LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）族群認為在大馬社會遭到歧視。（編輯：唐佩君）1140225