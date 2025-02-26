北京利用西方混亂誘惑歐洲 法專家警告中國陷阱

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（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）美國政府近日對歐洲言詞嚴厲，北大西洋聯盟看似岌岌可危。法國學者分析，北京正摩拳擦掌，想利用混亂局勢接近歐洲。專家示警，中國打出「誘惑牌」，但北京仍舊不會讓步，獲利的假象是陷阱。

2月中慕尼黑安全會議上，美國多位高級官員發言針對歐洲，導致華府與歐洲意識形態斷裂、關係陷入動盪後，歐洲領導人開始討論國際結盟的替代方向。

重點週刊（Le Point）25日刊登題為「川普上台後歐洲的中國誘惑陷阱」的分析，指出對歐洲而言，桌上第一份提議顯然是向北京靠攏。中國外交部長王毅出席慕尼黑會議時也全力向歐洲領袖拋出魅力攻勢，和美國副總統范斯（JD Vance）對歐洲的嚴厲言詞形成鮮明對比。

首先採取動作的，是西班牙外長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares Bueno），他在金融時報（Financial Times）專訪中喊話歐洲，「制定自己的中國政策，而非模仿川普的對抗立場」。評論家將之視為靠攏北京，並與華府保持距離的邀請。

然而許多歐中關係專家立刻發出警告，認為這個選項不切實際，甚至具有風險。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）在「中國牌的誘惑」分析文章中提出這種策略的系統性批評。他指出，中國誘惑的主要陷阱在於「潛在獲利的假象」，但北京現階段其實不能提供歐洲任何具體利益前景。

杜懋之認為，北京在切身議題上不會有任何一丁點讓步，包括對俄國戰爭機器的支持、中國市場關閉導致的歐盟巨額貿易逆差等，「歐洲只能期待在中國目前還不能掌握的科技產業進口上獲取蠅頭小利」。

亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（CCA）外交政策資深研究員陸克（Philippe Le Corre）表示，「王毅的演說只能欺騙簡單和天真的人」。

盧沙野接任歐洲事務特別代表一事也可窺見北京真實態度，這位前駐法大使多次發言引起國際爭議，被視為北京戰狼外交代表。陸克擔憂，「在王毅送秋波的同時，任命盧沙野顯得言行不一。是為了要引起爭端嗎？總之這提醒我們要謹慎，中國不會白白送禮」。

不過重點週刊獲得的歐盟內部消息表示，「沒有一位歐洲領袖認為中國會是解方」。他們意識到，與北京的問題不會馬上消失，且長此以往，德國產業與供應鏈將被中國吞噬。

了解中國的商界領袖也同樣清醒。一位進駐中國25年的歐洲企業老闆向重點週刊警告，中國消費顯示其經濟正衰退，許多歐洲產業已不再將中國市場視為靈丹。

歐洲產業人士向法媒指出，中國經濟已飽和，只有自身還未發展完全的產業才會開放給歐洲企業，且也只有中國市場「攸關生死」的企業才會繼續在中國投資，其餘的不是保持現狀，就是逐漸撤出。

同為地緣政治教授的陸克也在「法蘭西西部報」（Ouest-France）25日刊登投書「中國利用混亂局勢」一文分析中國國家主席習近平的如意算盤。

他指出，當川普驚人宣言連發，讓習近平摩拳擦掌，「他啟動網絡，向歐洲人呼籲多邊主義和全球化的好處，而北京會是最大受惠者」。

陸克在文章中提醒，中國自稱多邊主義者，卻透過借貸間接控制許多國際組織成員國，例如3年來阻擋所有譴責俄羅斯侵略烏克蘭的聯合國決議案。

學者指出，北京面對內部經濟困境，尋求接近歐洲。此前對中國充滿戒心的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前在世界經濟論壇（WEF）上調整方向，表示歐洲應該尋找與北京的互利關係。王毅之後也回覆，始終認為歐洲是多極世界的重要角色。

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儘管如此，中國對俄羅斯戰爭的支持卻不減反增，包括購買原物料或出售軍民兩用科技。「北京打造自己的路，尤其是在他們掌控的南方國家，並不在乎歐洲人的想法。不過歐洲市場仍吸引他們，以出口電池、太陽能板或電動車」，好讓中國「再次偉大」。

如今地緣政治局勢困難，川普政府每天似乎都在鼓動「西方」分裂。然而陸克反問，「歐洲是否該一頭栽進相反方向？歐洲公民是否會希望往獨裁政權靠攏？」他認為，答案應該是否定的。（編輯：張芷瑄）1140226