川普擬徵加墨25%關稅 集邦：美新車銷售添變數

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）美國總統川普表示將按時向加拿大和墨西哥課徵關稅，也計畫針對進口汽車徵收關稅。研調機構集邦科技指出，美國汽車市場因關稅因素，將面臨高度不確定性，美國新車銷售增添變數，美加墨汽車產業鏈相互依存度高，車廠可能轉嫁成本至車款售價。

川普在2月1日宣布將對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，3日同意時間延30天，期限至3月4日。川普在24日表示，「我們按時徵關稅」。川普也規劃3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，並研擬針對進口汽車徵收關稅。

集邦（TrendForce）25日透過新聞稿指出，美國汽車市場因關稅因素，將面臨高度不確定性，今年美國新車銷售增添變數。

集邦分析，美加墨汽車產業鏈相互依存度高，考量地理位置、生產成本和「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），全球超過10家汽車品牌在墨西哥設廠，當地有超過30家各類整車廠，周邊還有多達數百家車用零組件廠，零組件運送往返頻繁。

因應美國關稅新制變數，集邦指出，儘管車廠可轉移產能，也難以全部移出墨西哥，加上零配件同樣會被課徵關稅，車廠無法完全避免關稅影響和供應鏈調整帶來的成本上漲，最直接的反應便是轉嫁成本至車款售價。

集邦預估，若美國對墨西哥和加拿大進口商品開徵25%關稅，車價上揚將迫使消費者延後換車或轉向租賃及二手車市場，預估今年美國汽車銷量，將從原先預估年增1%，轉為年減3%。

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集邦指出，關稅稅率不是唯一影響新車銷售的因素，最終的關稅條件、實行時間、降息速度、通膨趨勢、車廠應對與策略等，也將牽動新車銷量的預估。

亞系證券法人引述數據統計，墨西哥是美國最大汽車整車和零配件進口國，2024年墨西哥占美國汽車和零配件進口額比重約36%，2024年墨西哥出口至美國的品牌車款，超過5成屬於美系或合資汽車集團，包括通用（GM）、福特（Ford）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）等。墨西哥生產汽車超過85%規模出口，其中約80%出口至美國；加拿大90%規模的汽車及零配件出口至美國。（編輯：潘羿菁）1140226