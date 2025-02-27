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梵蒂岡:教宗病況進一步輕微改善 腎衰竭好轉

2025/2/27 03:21
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（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）梵蒂岡今天晚間表示，教宗方濟各病況在過去24小時出現「進一步輕微改善」，並且持續在醫院內工作。

報告指出，教宗方濟各（Pope Francis）昨晚做的電腦斷層掃描顯示肺炎過程的正常演變，血液檢測數字比之前進步，過去幾天檢查出的輕微腎衰竭症狀已消退。

教宗14日入院迄今，教廷晚間發布教宗最新病情，未再使用危急（critical）字眼，並稱教宗情況有進一步輕微改善。

報告指出，教宗繼續接受高流量氧氣治療，他今天未出現氣喘性呼吸危機，但物理性呼吸治療仍持續。

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不過儘管教宗病況改善，醫療團隊仍保留對教宗預後情況的評估。梵蒂岡表示，教宗早上接受了聖體聖事，下午時間主要用於處理公務。

根據梵蒂岡早上發布的教宗病況消息，教宗昨晚度過平靜的一夜，充分休息後已可「坐在扶手椅上」工作。報告也提到教宗持續接受大量抗生素治療。（編輯：陳正健）1140227

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