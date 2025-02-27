南韓情資：北韓增派上千士兵赴俄

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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓多名軍事官員今天表示，有關當局發現有跡象顯示北韓今年向俄羅斯增派上千名士兵，持續支援俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

韓聯社報導，根據這些官員說法，北韓在1月和2月估計派遣1000多名軍事人員到俄羅斯。北韓早已在俄羅斯部署約1萬1000名軍人，以助對抗烏軍。

一名官員說：「北韓軍隊在今年1月和2月移師俄羅斯。據了解，北韓還在為增派士兵赴俄做準備。」

另一名官員則說，這些部隊目前的位置仍不明，並指出一旦他們離開北韓東北部港市清津（Chongjin）和附近的羅津（Najin）地區，南韓軍方就無法再追蹤他們的動向。

南韓官方先前曾表示，這兩個邊境地區是北韓向俄羅斯運送物資和人員的地點。

北韓據信自去年10月以來向俄羅斯西部前線地區庫斯克（Kursk）派遣約1萬1000名軍人，據報約有4000人傷亡。

目前尚不清楚北韓增派到俄羅斯的部隊是否均已部署至庫斯克。

南韓國防部官員拒絕證實北韓增兵消息，但指出國防部正密切監控北韓軍事活動。

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法新社報導，南韓國家情報院官員今天說，北韓增派士兵赴俄且重新部署多人到庫斯克，但「確切規模仍在評估」。

俄羅斯和北韓均未證實上述消息。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140227