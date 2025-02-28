駐菲代表處與菲國執法單位達共識 合作打擊詐騙

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（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）詐騙犯罪日漸猖獗，中華民國駐菲律賓代表處最近與菲律賓相關執法單位針對打擊詐騙合作進行對話，達成加強情資交換、共同掃蕩詐騙分子等共識。

在駐菲代表處的邀請下，菲律賓多個相關執法單位負責人日前赴代表處交流，由駐菲代表周民淦主持，駐菲副代表李廷盛、政務組、警察聯絡官、調查局聯絡官、海巡署聯絡官、移民署聯絡官列席。

駐菲代表處表示，打擊詐欺犯罪是當前台灣最重要的治安工作之一，由行政院負責推動新世代打擊詐欺策略綱領2.0版，希望有效打擊詐騙犯罪，包括跨境詐騙。

在駐菲代表處人員分享台灣打詐策略之後，雙方也對菲律賓當前詐騙案件進行討論，達成多項共識，包括定期會面，交換詐騙模式資訊；針對有效情資進行案件討論及偵辦；依據菲律賓法令，採取聯合行動掃蕩於菲律賓境內從事詐騙犯罪的台灣人等。

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此外，駐菲代表處也將利用各種集聚會場合，對旅菲台灣人進行反詐騙宣導，建立旅菲台灣人防詐意識；若有台灣人在菲遭到詐騙，代表處將提供及時協助，也會請菲國執法單位積極調查。

駐菲代表處表示，將透過具體作為，避免台灣人遭受犯罪集團詐欺之害，鞏固台菲打擊犯罪合作關係。（編輯：周永捷）1140228