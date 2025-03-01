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美國財長促加墨跟進 對中國進口品課徵同等關稅

2025/3/1 12:03
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天鼓勵加拿大跟隨墨西哥腳步，對中國商品課徵與美國同等的關稅。這兩個美國鄰國試圖避免因芬太尼走私問題而遭美國課徵25%的懲罰性關稅。

路透社報導，加拿大與墨西哥官員在華府各地奔走，尋求向總統川普政府表明，他們在加強美國邊界安全上取得進展，以遏阻危險的鴉片類止痛劑芬太尼（fentanyl）流入。

貝森特（Scott Bessent）接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時表示，墨西哥已提議對中國採取與美國相當的關稅措施，但他沒有具體說明是哪個級別。川普2月4日對所有中國進口商品課徵10%關稅，昨天表示將自3月4日起倍增至20%。

貝森特說：「我認為如果加拿大也跟進，那將會是很好的表態，如此一來，我們就能建立起北美堡壘，阻擋來自現代史上最不平衡經濟體中國的進口品流入。」

中國駐華府大使館表示，川普單方面加徵關稅將嚴重違反世界貿易組織（WHO）規定，並損及中國與美國的利益。

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大使館發言人劉鵬宇在向路透社發出的聲明中說：「施壓、脅迫與威脅不是與中國打交道的正確方式。相反的，相互尊重才是基本前提。」

墨西哥與加拿大政府尚未對貝森特的發言發表評論。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140301

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