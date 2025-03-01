日媒：日秋月號驅逐艦2月初穿越台海

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本媒體披露，一艘日本海上自衛隊驅逐艦2月初穿越台灣海峽，是去年9月自衛隊艦艇破天荒首度穿越台海後，第2度穿越台海。消息人士說，此舉意在凸顯台海國際水域與航行自由。

日本放送協會（NHK）今天引述知情人士指出，驅逐艦「秋月號」（Akizuki）於2月初自北向南穿越台灣海峽。

美國與其他國家宣稱，台灣海峽是國際水域，各國海軍艦艇都可行經，每回西方國家船艦穿越台海，中國也都會表示抗議。

秋月號穿越台海意在凸顯航行自由，日本海上自衛隊的驅逐艦曾於去年9月首度穿越台灣海峽。讀賣新聞的報導說，多位日本政府官員透露，秋月號2月5日由北向南穿越台灣海峽，並與美國、澳洲、菲律賓在南海聯合演訓。

去年12月中國升高挑釁，調派軍艦與海警船各3艘首次聯合航行於沖繩本島與宮古島之間的海域，並派遣4艘配備76釐米火砲的海警船，出沒於釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）。

首相石破茂對此甚表關切，同意派秋月號穿越台海以為反制。

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由於顧及中國可能強烈反彈，日本歷屆政府均未派遣海上自衛隊艦艇穿越台灣海峽，但鑒於中國提升軍事緊張，日本立場轉而積極推動航行自由。

去年9月前首相岸田文雄主政期間，日本曾派遣護衛艦「漣號」（Sazanami，舷號113）與紐西蘭和澳洲的艦艇同時通過台灣海峽。（譯者：曹宇帆/核稿：陳亦偉）1140301