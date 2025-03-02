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俄外長讚川普作法符合常理 批歐洲企圖延長烏克蘭戰爭

2025/3/2 21:17
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天讚揚美國總統川普致力結束烏克蘭戰爭符合「常理」，並指控力挺烏克蘭的歐洲強國試圖延長俄烏衝突。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，美國仍希望自己是世界上最強大的國家，美俄政府意見不會永遠一致，但雙方同意在利益一致時採取務實態度。

根據俄國外交部公布的文字紀錄，拉夫羅夫告訴軍方官媒「紅星報」（Krasnaya Zvezda），「川普（Donald Trump）是務實主義者」，「他的口號符合常理，這意味著，這是一種做事方式的改變，正如大家所見」。

拉夫羅夫說：「但（川普的）目標仍是讓美國再次偉大，這為政治賦予活潑人性，這就是為何跟他合作很有趣。」

拉夫羅夫並表示，過去500年來，歐洲歷經「世界上所有悲劇」的嚴峻考驗，如今人們直言希望和平，「又是誰在要求以戰爭形式『延續這場盛宴』？是歐洲」。

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拉夫羅夫也拒絕接受讓歐洲維和人員派駐烏克蘭的想法，他說在「明斯克協議」（Minsk agreements）土崩瓦解後，俄羅斯對烏克蘭的信任全失。明斯克協議旨在結束烏克蘭東部俄語分離主義者發動的戰爭。

拉夫羅夫表示，歐洲人無法解釋在歐洲維和計畫下，俄語人士將享有什麼權利；他並稱俄國不喜歡歐洲人支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的想法。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140302

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