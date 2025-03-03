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歐盟因犯罪年損8500億 利用中國網購逃稅成大宗

2025/3/3 20:52（3/3 21:19 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者田習如布魯塞爾3日專電）歐洲檢察署發布年報指出，詐逃增值稅是歐盟財政損失的最大宗犯罪來源，包括利用來自中國低價網購產品免稅優惠的手法低報產品價值；另外，有中國出口歐盟的電動單車化整為零逃稅。

歐洲檢察署（EPPO）今天發布2024年度報告指出，去年共進行2666個調查案，估計這些犯罪造成歐盟財政損失248億歐元（約新台幣8512億元），其中53%是詐逃增值稅（VAT，消費稅的一種），約達131億5000萬歐元（約新台幣4514億元）。

歐洲檢察署是歐盟2017年設立的獨立司法機構，以調查造成歐盟財政損失的犯罪為宗旨，包括逃稅、洗錢和貪污等。調查門檻是涉及歐盟資金1萬歐元以上或跨境增值稅1000萬歐元以上案件。

年度報告指出，詐逃增值稅的手法主要透過進口手機等電子產品，已形成系統性組織犯罪。例如向消費者轉嫁收取的稅額並未如實申報給稅務機關，或者透過低價網購產品的免稅優惠，故意低報產品售價。

目前歐盟對150歐元以下的進口小額包裹免收關稅。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2月宣布將取消這項免稅優惠，執委會指出，2024年就有46億件低價商品進口到歐盟，平均每天1200萬個包裹，其中91%來自中國，且去年較前年暴增一倍。

比利時「標準報」（De Standaard）報導，Temu等中國電商成為逃稅溫床，據前述年報，去年造成比利時6億1100萬歐元的財政損失。比利時列日機場是中國網購品主要轉運中心，平均每天20萬個包裹來自中國。

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該報分析，除了謊報低價免關稅，中國網購品進口商也會透過謊報產品將轉送到其他歐盟國家，進而免交比利時增值稅，但實際卻流入黑市販售。

歐洲檢察署的年報並揭露涉及中國進口產品的另一種犯罪樣態。去年4月該署查獲一批中國電動單車為逃避歐盟對整車進口產品的反傾銷稅（anti-dumping duties），於是化整為零，將單車拆成不同部分進口到歐盟再組合。（編輯：唐聲揚）1140303

#中國
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#歐盟
#Temu
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