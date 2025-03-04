澤倫斯基稱離止戰尚遠 川普回批：最糟言論

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，距取得能結束戰爭的協議仍「極其遙遠」，相信美烏長期夥伴關係堅實到能讓美方繼續援烏；美國總統川普今天說，這恐是澤倫斯基發表過最糟的言論。

川普與澤倫斯基2月28日在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽。西方主流媒體認為當天川普與副手范斯（JD Vance）嚴厲指責澤倫斯基未對美國大力支持心懷感激，還試圖強迫澤倫斯基按美方指定的條件達成和平協議。

美聯社報導，澤倫斯基2日深夜離開倫敦前，提及過去3年戰爭期間華府的支持時說：「我覺得我們（與美方）的關係會持續，因為雙方遠不止那種偶爾往來的關係。我相信烏克蘭與美國之間有足夠堅實的夥伴關係，能讓援助持續。」

俄軍當前在戰線持續進逼，與川普政府失和無疑讓已處不利態勢的基輔當局雪上加霜；不過澤倫斯基在公開場合仍保持樂觀。

澤倫斯基離開美國後轉赴倫敦參與英國召開的臨時烏克蘭安全峰會。當媒體問及對歐盟端出的新援烏倡議時，澤倫斯基表示目前只是第一步，在具體落實前他不便講太多細節。

他覺得離誕生出能讓戰爭結束的協議仍「非常、非常遙遠，且還沒有人展開所需的各項步驟」，還說「我們所要預見日後的和平，必須是公、誠實，最重要是能長久的和平」。

川普今夜在自家社媒「真實社群」（Truth Social）貼文抨擊，稱「這恐怕是澤倫斯基發表過最糟的言論，美國不會再繼續忍受下去了！這就是我所說的：只要還有美國支持，這人就不會想要和平」。

「還有歐洲，他們在與澤倫斯基會晤時也坦言，他們沒法在沒有美國下成事。如果就想向俄國展示實力這點而言，這恐不是個好聲明。他們腦袋到底都裝些什麼？」

英國「每日郵報」指出，美國新上任的國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）也加入抨擊澤倫斯基的行列，嚴厲批評基輔一系列戰時的對內政策，稱這些全都背離美國的價值觀。

加巴達2日在福斯週日新聞（Fox News Sunday）說：「你（澤倫斯基）取消烏克蘭的選舉，有些政黨被噤聲，有些政黨被定罪甚至黨魁遭下獄。宗教自由受限、教堂被關，媒體完全受政府控制。我們可以列出一長串違反民主自由價值的行徑。」

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加巴德表示正如范斯日前在慕尼黑時所說，烏克蘭與歐洲正在對抗俄國總統蒲亭，「這毋庸置疑，然而他們究竟是為何而戰？他們是否與我們宣稱的價值一致？即總統川普和副總統范斯所談的真正自由、和平、安全的價值觀」。

兩名白宮官員表示，美國總統川普今天與高層幕僚開會後，決定暫停並全面檢討所有對烏克蘭的軍援。此舉會對烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭軍隊造成更大壓力。（譯者：陳亦偉）1140304