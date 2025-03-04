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專家：台積電美廠鎖定高敏感科技 不會削弱台灣優勢
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美在太平洋堅定盟友 密克羅尼西亞國會選舉開跑

2025/3/4 15:50
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）地處偏遠的太平洋島國密克羅尼西亞聯邦今天開始投票，以選出新一屆國會議員。儘管幾個鄰國紛紛向中國靠攏，密國仍持續強化與盟邦美國的關係。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）位於關島東南方的主要海上航道，由零星分布的火山島和珊瑚環礁組成，數十年來一直是華府最堅定的太平洋盟邦之一。

密國選務機關表示，全國約10萬居民今天將投票選出10位國會成員，任期2年。

法新社報導，總統將從另外4名候選人中選出，任期4年，且在2027年前不會面臨改選。

現任總統西米納（Wesley Simina）去年簽署1份為期20年的經濟與安全協議。根據協議，美國將在未來20年內向密國挹注33億美元資金。

西米納當時表示，簽署協議是個「重要里程碑」，並將「揭開我國與美國持久夥伴關係的新篇章」。

美國空軍去年啟動1項規模4億美元的計畫，升級密國最大島嶼雅浦島（Yap Island）島上跑道，以容納更大型的軍機。

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太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯和諾魯近年陸續與台灣斷交，以和中國建立更密切的關係。

索羅門群島2022年與北京簽署1份秘密安全協議，引發中國有朝一日可能在該區域擴大軍事部署的憂慮。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1140304

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