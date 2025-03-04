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阿根廷登山家喪命40年 女兒尋回背包重新認識父親

2025/3/4 16:40
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（中央社阿根廷曼多薩3日綜合外電報導）阿根廷登山家維艾羅（Guillermo Vieiro）40年前喪命於冰封的山峰，他的兩名女兒在他死後多年取回他的背包，在裡面找到底片，得以一窺父親人生最後的經歷。

維艾羅1985年在阿根廷圖蓬加托（Tupungato）熔岩穹丘下山時喪命，享年44歲。這座穹丘是美洲最高的山峰之一。

登山家卡瓦拉洛（Gabriela Cavallaro）去年在一段斜坡上發現維艾羅的背包，檢視了包裡的東西，聯絡上維艾羅的女兒們，分別是40歲的瓜達魯佩（Guadalupe）和44歲的阿蘇爾（Azul）。

今年2月，上述3人與4名導遊、2名影片製作人動身展開11天的旅程，要取回維艾羅留在海拔約6100公尺處的背包，地點距離海拔6600公尺的火山頂不遠。

阿蘇爾喪父時年僅4歲，她告訴法新社：「『山』這個字在我家是禁忌。我母親一點都不希望發現這個背包。這是一個因悲傷、空虛而破碎的家庭。」

「這一切在我看來都很瘋狂，我本來不想回到那座令他送命的火山。但隨著一個月又一個月過去…我開始放鬆心情，開始想：『為什麼不去？』」

她們在背包裡發現父親的一件夾克、一個睡袋、一個水瓶、阿斯匹靈、維他命C片、一組刀具和兩捲底片。

阿蘇爾說：「這冥冥中彷彿一種問候，好像在說：『我還在這裡，我存在，妳們並不孤單』。」

阿蘇爾幼時沒機會認識父親，這次經歷也讓她瞭解更多關於維艾羅的事。

她說：「我母親從未真正告訴我們他是什麼樣的人。我們知道他死於山中，是個登山家，但除此之外知道的不多。所以這就像重新探索他的故事，像是在說，等等…我們的父親有自己的人生和歷史。所以這就像再一次發現他。」

卡瓦拉洛先前在同一個背包裡找到另一捲底片，上面的照片顯示，維艾羅和時年20歲的登山夥伴拉巴爾（Leonardo Rabal）是第一批從東面登上圖蓬加托山頂的登山客，這條路線最具挑戰性。

卡瓦拉洛住在圖蓬加托山腳下的圖蓬加托市，她告訴法新社：「後來沒人再爬過那段山坡…他們（指維艾羅和拉巴爾）的壯舉在阿根廷和國際登山界真的有歷史價值。」

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維艾羅和拉巴爾死後不久，遺體就被送下山。

阿蘇爾和瓜達魯佩說，她們將捐出父親的隨身物，盼與其他人分享「阿根廷登山史的一頁」。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1140304

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