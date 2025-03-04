川普：中國日本不能繼續讓貨幣貶值 對美不公平

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普表示，他已告訴日本和中國領導人，他們不能繼續讓本國貨幣貶值，因為這種做法「對美國不公平」。

路透社報導，上述言論加劇市場的不安情緒，因為川普今起對墨西哥和加拿大進口商品徵收25%關稅，對中國銷美商品再加徵10%關稅的舉措也於今天生效，導致全球貿易緊張情勢再度升級。

川普的言論導致日圓應聲走強，凸顯日本這個出口導向型經濟體面臨華府貨幣和關稅政策不確定性的風險。

日股基準日經225指數今天一度下跌近2%；日圓則短暫攀升至1美元兌148.60日圓，高於昨天的150日圓左右。

川普3日在白宮表示：「我已打電話給（中國國家主席）習（近平）主席和日本領導人，告訴他們不能繼續讓貨幣貶值。」

川普告訴對方：「你們不能這樣做，因為這對我們不公平。」他還說，如果日本、中國和其他地區打壓本國貨幣，意即讓貨幣貶值，美國就很難在本土生產農用及工程機具。

川普還說，與其在電話中反覆抱怨，不如透過徵收關稅來彌補國內製造業的劣勢。他說：「綜合考量這些因素後，解決問題最簡單的方法就是徵收關稅。」

被問及川普的上述言論時，日本財務大臣加藤勝信強調，日本並未採取直接削弱貨幣的政策。

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他今天在東京的記者會中表示，「日本已與七大工業國集團（G7）成員和美國確認我國貨幣政策的基本立場」，其中包括1月29日與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的雙邊對談。

日本首相石破茂也在國會表示，日本並未採取所謂的「貨幣貶值政策」，還稱他並未接到來自川普、有關匯率政策的電話。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140304