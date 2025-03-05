捷克國寶藝術家慕夏作品 展出優雅女性畫風驚艷全球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格5日專電）捷克國寶級藝術家慕夏以描繪優雅的女性形象聞名。隨著新慕夏博物館開幕並展出150件原作，慕夏博物館副經理瑪麗亞表示，這將讓大眾認識到這位藝術大師是「捷克人的驕傲」，以及他對斯拉夫民族文化的深厚情感。

慕夏博物館（Mucha Museum）3日在布拉格薩瓦林宮（Savarin Palace）開幕，展出150件慕夏原作，包含代表作「四季」系列、「風信子公主」與知名海報「吉絲夢妲」（Gismonda）等。

儘管慕夏（Alfons Mucha）已去世逾80年，但走在布拉格街頭，依然處處可見他的影響力。例如聖維特大教堂的彩色玻璃窗、市民會館的壁畫，或紀念品店的海報、巧克力，他獨特的新藝術風格都出現其中。

慕夏博物館（Mucha Museum）副經理瑪麗亞（Mariia）告訴中央社記者，慕夏對捷克人來說意義非凡，幾乎可以說是流淌在他們血液的一部分，「捷克人為這位才華橫溢的藝術家感到無比自豪。」

慕夏於1860年出生在捷克小鎮伊凡奇採（Ivančice），於1887年前往巴黎求學，在法國開啟他的藝術生涯。當時，他為法國傳奇女星貝娜（Sarah Bernhardt）設計的戲劇海報「吉絲夢妲」一夕之間風靡巴黎，這幅作品如今也收藏在慕夏博物館中。

瑪麗亞表示，有些法國人認為慕夏是法國藝術家，甚至有70%的人希望將他視為法國文化的一部分。「如今人們應該知道，慕夏其實是捷克人，對他來說，自己的根源與國籍很重要」。

瑪麗亞說，新慕夏博物館在布拉格薩瓦林宮落成，正是為了讓世人了解慕夏的真正身分，並將他的藝術帶回故鄉。

慕夏的創作範圍極為廣泛，包括海報設計、平面藝術、珠寶設計等，每件作品充滿他對人類的愛與敬意，這次博物館展出慕夏150件原作。

瑪麗亞特別介紹慕夏作品「工作」（JOB）。她指出，這幅畫別具意義，因為在19世紀末，女性不被允許吸菸，而慕夏卻描繪一位手持香菸、神情自信的女性。「這傳達一種女性內在力量，它象徵著女性的獨立與解放。」

瑪麗亞進一步解釋，慕夏如何巧妙地運用視覺效果來引導觀眾的目光。「當我們欣賞這幅作品時，視線並不會立即注意到香菸，而是先被女性臉部表情吸引—她沉浸在享受這場女性革命中。接著，我們才會注意到她的手勢、香菸，最後才是煙霧繚繞的細節。這幅畫值得細細品味。」

瑪麗亞也介紹慕夏作品「月亮與星辰」（The Moon and the Stars）。她說，畫中女性裙擺上的星環造型，讓許多人聯想到歐盟（EU）的標誌。「這讓這幅作品有了更多的想像空間，也為博物館增添更多話題性。」

除了描繪女性，慕夏最具代表性作品還有「斯拉夫史詩」（The Slav Epic）。此作由20幅巨型油畫組成，描繪斯拉夫民族的歷史、文化與精神，是慕夏花費近20年才完成的嘔心瀝血之作。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

慕夏博物館展出「斯拉夫史詩」前4幅的複製品與相關草稿圖，而「斯拉夫史詩」的真跡，目前存放於摩拉維亞庫倫洛夫城堡（Moravský Krumlov Castle），未來計畫移來薩瓦林宮展出。

瑪麗亞表示，「慕夏的作品代表斯拉夫民族的靈魂與血脈，這正是他對捷克與整個斯拉夫世界最珍貴的貢獻。」（編輯：陳承功）1140305

捷克國寶級藝術家慕夏，以細膩優雅的女性形象、唯美線條與華麗裝飾風格聞名，作品獨樹一幟。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月5日

慕夏博物館（Mucha Museum）3日在布拉格薩瓦林宮開幕，展出150件慕夏原作，包含代表作「四季」系列、「風信子公主」與知名海報「吉絲夢妲」等。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月5日

慕夏的作品之一「工作」（JOB）描繪一位手持香菸、神情自信的女性。在女性不被允許抽菸的19世紀末，這幅畫別具意義。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月5日