川普與杜魯道通電話 對談和睦但未談關稅

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）美國昨起對加拿大銷美商品課徵25%關稅，加拿大也祭出反制措施。美國總統川普今天與加國總理杜魯道通話後表示，加拿大攔阻芬太尼流入美國的努力還不夠，還說兩人對話在和睦氣氛中結束，但未提到25%關稅是否有轉圜餘地。

美、加兩國因「貿易戰」而關係陷入緊張之際，路透社報導，川普（Donald Trump）和杜魯道（Justin Trudeau）今天通話50分鐘，討論類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）及貿易議題。

兩人通話後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，杜魯道打電話給他，詢問該如何處理關稅的事。他告訴對方，加拿大降低芬太尼流入美國的努力還不夠。美國有許多人因為經由加拿大、墨西哥邊境流入的芬太尼而喪命。

川普也說，這通電話某種程度在和睦氣氛中結束。

川普先前聲稱加拿大、墨西哥與中國遏止芬太尼缺乏進展，決定對這3國加徵關稅。

美國自4日凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅。杜魯道也隨即宣布，加拿大對價值300億加幣（約新台幣6789億元）的美國進口商品課徵25%關稅，立即生效，還批評美國對加國課徵關稅之舉「愚蠢至極」。

不過，白宮今天宣布，美國對加拿大及墨西哥徵收的汽車關稅將延遲一個月實施。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會引述川普聲明表示，「我們和三大汽車製造商談過，將給予透過美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）進入的任何汽車一個月的（關稅）豁免」。

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這三大汽車製造商指的是斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、福特（Ford）及通用汽車（GM）。

華盛頓郵報報導，這3家汽車製造商過去數十年來已建立橫跨北美邊境的複雜供應鏈。業界團體估算，如果供應鏈遭打亂，川普課徵關稅恐導致一輛普通汽車的成本增加超過一萬美元（約新台幣32萬8288元）。（編輯：陳承功）1140305