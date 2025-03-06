關稅烏雲罩頂 越南對美出超幅度仍持續擴大

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越南對美國存在上千億美元的貿易順差，有可能淪為美國關稅報復的重點對象之際，統計顯示，今年前2個月，越南對美國的出超幅度持續擴大、年成長16.3%。

越南廣寧省（Quang Ninh）黨政機關報廣寧電子報報導，越南統計總局今天公布今年前2個月的貿易數據，越南最大出口市場依舊是美國，出口金額為196億美元，越南對美貿易順差來到170億美元、年增16.3%。

根據越南海關總局數據顯示，越南2024年對美國出口1125億美元、自美國進口105億美元，分別年成長16%與減少24%。如今越南對美貿易順差持續擴大，是否會加速美國祭出關稅行動，將成為觀察重點。

美國總統川普（Donald Trump）近期陸續對中國、加拿大、墨西哥祭出關稅措施，並在日前的國會演說中提及歐盟、巴西、印度、韓國與美國間的「不公平」貿易關係。然而，被外界認為將遭美國關稅痛擊的越南，迄今仍未被單獨點名。

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越南近來不斷安撫外商盼留住投資。總理范明正（Pham Minh Chinh）4日和在越韓商座談時說，越南正在審視合理、平衡的稅務政策，以確保越美雙方利益，並將檢討與制定符合美國政策的新方案，促進更平衡的貿易發展。

范明正1日與在越美商座談時則稱，越南正採取措施平衡對美貿易順差，包括購買飛機、國防貿易、液化天然氣（LNG）、農產品和藥品。他更要求科技部及早批准川普重要幕僚馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）衛星網路試點許可。（編輯：韋樞）1140306