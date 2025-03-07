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澤倫斯基下週訪沙烏地會王儲 美烏官員接著會談

2025/3/7 05:48
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他10日將前往沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，然後烏方團隊將於當週稍晚在沙烏地與美國官員會談。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式（App）Telegram寫道：「我已安排好下週一（10日）訪問沙烏地阿拉伯會見王儲。」

「在那之後，我的團隊將留在沙烏地阿拉伯，與我們的美國夥伴一起工作。烏克蘭對和平最感興趣。」

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美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天也說，他正在跟烏方討論和平協議架構，以結束長達3年的俄烏戰爭。他計劃下週在沙國與烏方人員會談，地點可能會是利雅德（Riyadh）或吉達（Jeddah）。

川普與澤倫斯基2月28日在白宮會談時公開爭執，但之後美烏雙方回頭重新努力達成礦產協議。（譯者：楊昭彥）1140307

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