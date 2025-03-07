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美烏領袖口角 捷克掀捐款潮支持烏克蘭

2025/3/7 10:54
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（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）川普與澤倫斯基上週五爆發口角後，捷克人對烏克蘭的捐款激增。募款活動「給蒲亭的禮物」在數小時內收到近300萬克朗（約新台幣425萬元）的捐款；捷克人道援助組織People in Need募款額也在一週內暴增20倍。

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮會談，最後卻以激烈口角收場，雙方不歡而散。隨著這場會談被電視轉播，許多捷克人捐款給烏克蘭募款團體，用行動表達對烏克蘭的支持。

據捷克媒體Expats.cz報導，「給蒲亭的禮物」（Dárek pro Putina）募款活動，平時每天約募集22萬至27萬克朗（約新台幣31萬至38萬元），但在川普與澤倫斯基的會談播出後數小時內，就收到近300萬克朗（約新台幣425萬元）的捐款。

「給蒲亭的禮物」活動代表翁德拉切克（Martin Ondráček）說：「當川普公開施加壓力時，一些捷克人就拿出信用卡來對抗壓力。」

翁德拉切克表示，目前每天募款超過400萬克朗（約新台幣568萬元），遠高於先前每天約25萬至30萬克朗（約新台幣35萬至43萬元）。

捷克人道援助組織People in Need收到的捐款也飆升，對烏克蘭的募款金額在短短一週內暴增20倍，達到2000萬克朗（約新台幣2838萬元）。People in Need總監維赫納列克（Tomáš Vyhnálek）表示：「這當然是一次巨幅增長，整整增加20倍。」

這些資金將用於各種軍事和人道援助，包括購買黑鷹直升機，以及支援烏克蘭的頓內茨克州（Donetsk）和哈爾科夫（Kharkiv）前線部隊的無人機。當地志願者和組織也加強援助行動，向烏克蘭運送醫療用品、消防機器人與戰壕照明蠟燭等物資。

「國家記憶組織」（Memory of the Nation）和Group D募款活動代表克魯帕（Martin Kroupa）表示：「人們開始意識到，這些（國際）夥伴已經不再值得信任。」

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隨著捷克將繼續援助烏克蘭，接下來重點將放在增加國防支出和外交行動。捷克總理費亞拉（Petr Fiala）正推動將國防預算提高至GDP的3%，並計劃逐步投入資金。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日討論跨大西洋合作，以及烏克蘭的公正持久和平。雙方也討論如何加強北約軍事預算，以及透過美國技術強化美捷能源安全合作等議題。（編輯：陳慧萍）1140307

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