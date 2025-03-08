南卡殺前女友雙親凶手伏法 美國15年來首見槍決

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）南卡羅來納州一名男子持棒球棒殺害前女友雙親被定罪，今天由行刑隊執行槍決。這是美國15年來首度以槍決處決死刑犯。

法新社報導，南卡羅來納州懲教署發言人夏安（Chrysti Shain）表示，由3人組成的行刑隊在南卡首府哥倫比亞市（Columbia）布羅德河懲教所（Broad River Correctional Institution）已槍決67歲的席格蒙（Brad Sigmon）。

她表示，當地晚間6時05分執行槍決，法醫宣告席格蒙6時08分死亡。

席格蒙留下遺書，由律師金恩（Gerald "Bo" King）代為宣讀。席格蒙在遺書中說，他想「傳達一個愛的信息，籲請我的基督徒弟兄姊妹們一同努力終結死刑」。

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金恩說，席格蒙陷入「別無選擇」的處境後，不得不決定自己的死法，最後選擇槍決。

美國上回執行槍決是在2010年於猶他州，當地也曾於1996和1977年分別執行各一次的槍決。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140308