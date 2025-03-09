熱帶氣旋減弱餘威猶存 澳洲昆士蘭數十萬人斷電

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（中央社布里斯本9日綜合外電報導）從熱帶氣旋減弱為熱帶低氣壓的艾佛瑞德（Alfred），今天在澳洲昆士蘭州帶來破壞性的狂風暴雨，引發洪水警告，並導致成千上萬人摸黑。

路透社報導，能源公司Energex在聲明中表示，昆士蘭州東南部約有31萬6540人無電可用，其中黃金海岸（Gold Coast）受災最嚴重，有超過11萬2000人因這個風暴系統斷電。

昆士蘭州外海一道熱帶低氣壓2月下旬增強為熱帶氣旋，命名艾佛瑞德，16天後雖減弱並以熱帶低氣壓形式抵達昆士蘭海岸，當地數百萬計居民仍做好萬全準備，不敢大意。昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）躲過直接衝擊，而昆士蘭州以南的新南威爾斯州（New South Wales）也感受到風災威力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，「暴洪和狂風影響下，昆士蘭州和新南威爾斯州北部的情況還是非常嚴重」。

艾班尼斯在首都坎培拉（Canberra）透過澳洲廣播公司（ABC）電視轉播對國民表示：「預計未來幾天，強降雨、破壞性陣風和沿海海浪還會持續 。」

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）表示，可能引發暴洪的強降雨正在成形，恐影響布里斯本以及伊普斯威治（Ipswich）、陽光海岸（Sunshine Coast）和金比（Gympie）等昆士蘭州區域中心地帶。

氣象局在官網表示，昆士蘭州也可能出現時速約90公里的破壞性強風。

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澳洲氣象局預報員奈拉莫爾（Dean Narramore）在談到艾佛瑞德時表示：「現在它只是一個微弱的低氣壓，持續通過昆士蘭州東南部朝內陸移動，帶來大量降雨。」

布里斯本機場在社群平台X表示，機場已於今天重新開放，但「持續的天氣狀況可能影響航班時刻」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140309