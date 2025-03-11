台英持續發展經貿合作 年度經貿對話時間待定

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）台灣與英國最近一次舉行年度經貿對話是在2023年，去年未召開。關於下一次台英經貿對話預計何時舉行，英國政府一名發言人今天回應中央社詢問表示，英國持續多方探索與台灣強化貿易關係的機會，以支持經濟成長，這符合英方長期以來的對台立場。

這名發言人指出，作為雙邊非官方關係的一部分，英國與台灣之間有長期的貿易關係，這包括自1991年起舉行經貿對話，以及副大臣級官員歷年數次訪問台灣。

一年一度的台英經貿對話由台灣的次長級官員及英國的副大臣級官員共同主持，輪流在台北和倫敦舉行，討論個別產業領域的合作、法規障礙等議題，最近一次是2023年11月在倫敦召開，當時是第26屆。

台灣與英國去年皆舉行大選，英國並由工黨接替保守黨執政，政黨輪替導致部分政策執行受影響，包括與印度等國家地區的自由貿易協定需重新啟動談判。

台英在2023年11月年度經貿對話舉行後不久，簽訂「提升貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP），初步聚焦在數位貿易、可再生能源、淨零碳排和雙邊投資等領域加強合作。

英國商業暨貿易部今年2月發布的資料顯示，台英雙邊貿易額一年達87億英鎊（約新台幣3700億元），年成長率達0.7%，台灣是英國的第33大貿易夥伴。

英國2023年對台灣的外國直接投資額（FDI）為36億英鎊，在英國對世界不同國家地區的FDI總額占比為0.2%。同年，台灣對英國的FDI金額為5億6700萬英鎊，較2022年成長2.6%。

除了經貿對話，台灣另舉行年度能源對話，最近一次召開是去年11月在台灣，是第6屆。

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去年台英也召開第2屆半導體對話，9月在台北舉行。當時在台北南港展覽館舉行的國際半導體展SEMICON Taiwan，英國是連續第2年組產業代表團參展並設立國家館，英國國家館規模並在所有外國國家館之中排名第3大。

去年12月，英國的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式生效實施，英國成為第一個加入CPTPP的歐洲經濟體，持續推進與印太區域的經貿連結。（編輯：何宏儒）1140311