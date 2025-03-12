美媒：中國擴大遠洋探測 獲取軍事情報尋求作戰優勢

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（中央社香港12日綜合外電報導）美國媒體指出，中國正迅速擴大遠洋探測活動範圍，派遣船隊到遠在中國海岸線之外的水域進行研究。在北京擴大海軍勢力範圍並對美國盟邦構成威脅之際，這些研究為中國提供寶貴軍事情報。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，中國船隊活動引發日本、印度等國家的抗議，但這並無法阻止中國展開繪製海底地圖的遠洋任務。

中國船隊取得的數據有多項用途，從科學研究到新興的深海採礦業，但中國政府若將民用研究用於軍事目的，將威脅美國盟邦。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國國力計畫高級研究員福納樂（Matthew Funaiole）表示：「如果這些數據可能對中國軍方有價值，只要他們想，就能拿到數據。」

印度海軍2019年驅離一艘中國科研船，但之後又來了更多中方科研船。最近幾週，中國兩艘最先進的科研船「向陽紅01號」和新一代「東方紅3號」在印度洋東部大片海域進行地毯式掃描和探測。

中國民用船隻正於世界各地進行探測，無論何時都有多達十幾艘船隻在活動。

他們蒐集的數據包括洋流、溫度和鹽度等，且可以有多種用途，例如詳細掃描海底可提供水雷可見性和聲納精度等資訊，這些調查還可以幫助確定哪些礦物可供開採。

戰略暨國際研究中心針對中國各機構、執法部門、高等院校和國有企業管理的64艘科研和測量船進行的研究發現，其中逾8成船隻與「推進中國地緣政治戰略與目標」有關，或表現出相關行為，例如訪問軍港。

另一方面，瞭解海底以及在不同深度水中聲音如何傳播，對於潛艦能否保持匿蹤是至關重要的。

斯里蘭卡先前迫於印度的抗議暫停了外國科研船的訪問，但該禁令已經於去年底到期。

中國官媒日前報導，「向陽紅01號」今年1月從母港青島啟程向南航行，航程預計長達10個星期。

船舶追蹤機構MarineTraffic的數據顯示，「向陽紅01號」2月6日駛入印度安達曼群島（Andaman Islands）和尼古巴群島（Nicobar Islands）週邊的專屬經濟區，前往斯里蘭卡東南部的海域。

「向陽紅01號」也曾於2020年在澳洲聖誕島（Christmas Island）附近海域進行了數個星期的測量，該島位於印度洋。

印度去年在孟加拉灣試射一枚新型彈道飛彈之前，「向陽紅01號」駛入該水域。當時，還有另外3艘中國科研船在印度洋作業。

印度智庫塔克夏許拉研究所（Takshashila Institution）分析師薩克納（Anushka Saxena）說，這些船隻在該地區長期停留，並使用無人潛航器等設備蒐集具有潛在軍事用途的數據，此事引起印度當局擔憂。

另外，中國和庫克群島（Cook Islands）上個月表示，雙方已建立全面戰略夥伴關係，其中包括一項海洋研究合作協議，再度讓其他國家警惕起來。

庫克群島專屬經濟區涵蓋70多萬平方英里的南太平洋海域，是少數幾個已經核發深海礦產勘探許可的國家之一。據信其專屬經濟區海床中蘊藏富含鎳、鈷等金屬的多金屬結核（polymetallic nodule）。

反對深海採礦的紐西蘭上個月曾抱怨，庫克群島是在威靈頓當局不知情的狀況下與中國達成這項夥伴關係協議。

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兩週之後，紐西蘭再度表達關切，這次是中國海軍在鄰近水域舉行軍演。

分析人士認為，即使是為了未來的深海採礦，詳細的海底測繪也可能讓紐西蘭面臨更大風險。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1140312