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回擊川普鋼鋁關稅 傳加拿大擬祭規模逾6800億報復措施

2025/3/12 21:28（3/12 21:40 更新）
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加拿大國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社渥太華12日綜合外電報導）加拿大一名官員表示，加拿大今天將宣布對美國實施規模達298億加元（約新台幣6828億元）的報復性關稅，以回應美國總統川普祭出的鋼鋁關稅。

路透社報導，這名官員拒絕具名。

川普（Donald Trump）對進口鋼鋁徵收關稅措施今天生效，先前的豁免、免稅配額和產品排除措施均已到期。川普進一步重新調整全球貿易規範，以利美國發展。

加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁供應國，提供美國近1/4鋼鐵進口（2024年價值159億美元）和近60%鋁。根據Statista數據，加拿大約90%鋼鐵和鋁出口銷往美國。

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在美加貿易戰升溫之際，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）正準備在本週交棒給接班人卡尼（Mark Carney）。卡尼9日獲選為執政黨自由黨（Liberal Party）的新黨魁，即將成為加國第24任總理。

卡尼10日表示，在他宣誓就任總理前，無法與川普對話。川普則再度於社群媒體上表示，希望加拿大「變成我們珍愛的第51州」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1140312

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