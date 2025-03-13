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阿根廷業者與研華攜手推智慧應用論壇 研討邊緣AI崛起

2025/3/13 10:14（3/13 10:26 更新）
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晶片大廠英特爾（Intel）拉美區代表潘塔諾（Fabricio Pantano）在論壇上展示英特爾與研華科技技術合作的產品，展現台灣企業在邊緣AI技術與工業應用領域的創新與貢獻。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年3月13日
晶片大廠英特爾（Intel）拉美區代表潘塔諾（Fabricio Pantano）在論壇上展示英特爾與研華科技技術合作的產品，展現台灣企業在邊緣AI技術與工業應用領域的創新與貢獻。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年3月13日
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯12日專電）在全球人工智慧（AI）應用加速發展的趨勢下，台商工業電腦廠研華攜手阿根廷合作夥伴於布宜諾斯艾利斯舉辦「Edge AI趨勢及解決方案」論壇，探討邊緣AI（Edge AI）如何提升數據處理效率並優化即時決策能力，幫助阿根廷產業升級。

邊緣AI指的是在設備端或本地伺服器進行人工智慧運算，而非依賴雲端處理，可降低延遲、提高數據安全性，並減少對網路頻寬的需求，廣泛應用於智慧製造、智慧城市、醫療與零售等領域。根據研華表示，隨著AI技術發展，企業逐步導入邊緣AI，可以提升即時決策能力、運作效率及降低企業成本，滿足產業數位轉型需求。

阿根廷人力資源公司Randstad的調查顯示，68%的阿根廷受訪者表示，他們所在的企業已經在營運中採用AI，顯示阿根廷對人工智慧技術的接受度正快速提升。此外，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）於2024年提出願景，期望將阿根廷打造成世界四大AI中心之一，為該國AI產業發展奠定長遠目標。

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此次論壇吸引阿根廷多家科技公司及商界代表參與，駐阿根廷台灣代表謝妙宏亦應邀出席。謝妙宏表示，台灣是全球科技產業的領導者，致力推動AI及邊緣運算技術發展，並期待台阿雙方在科技領域深化合作，開創更多機會。

研華海外事業群總經理楊宏理指出，AI技術已從雲端延伸至各產業的邊緣端，推動工業智慧應用。他強調，研華在全球工業電腦市場占有率達42.5%，並積極拓展邊緣AI布局，未來將推動該技術在智慧製造、零售、環境永續、交通、醫療及公共安全等領域的應用。目前，研華已在巴西及阿根廷建立市場基礎，並計畫進軍哥倫比亞，以提供更便捷的企業解決方案。（編輯：陳承功）1140313

台灣工業電腦廠研華積極回應全球市場對智慧製造、智慧城市及產業數位轉型的需求，並加速布局南美市場。12 日，研華攜手英特爾及國際能源設備公司 Tempel 在阿根廷舉辦「邊緣 AI 趨勢及解決方案」論壇，與當地業界探討邊緣AI技術應用與未來發展。（照片左至右：Tempel公司工程師馬達利納（Guillermo Maddalena）、英特爾拉美區代表潘塔諾（Fabricio Pantano）、研華海外總經理楊宏理、專案副理 程彥勳）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年3月13日
台灣工業電腦廠研華積極回應全球市場對智慧製造、智慧城市及產業數位轉型的需求，並加速布局南美市場。12 日，研華攜手英特爾及國際能源設備公司 Tempel 在阿根廷舉辦「邊緣 AI 趨勢及解決方案」論壇，與當地業界探討邊緣AI技術應用與未來發展。（照片左至右：Tempel公司工程師馬達利納（Guillermo Maddalena）、英特爾拉美區代表潘塔諾（Fabricio Pantano）、研華海外總經理楊宏理、專案副理 程彥勳）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年3月13日
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