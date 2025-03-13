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日本回收失事海鷹機主要殘骸 尋獲多具遺體

2025/3/13 13:06
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機2024年受訓時，發生碰撞墜海，造成8人殉職。日本海上自衛隊昨天宣布，已從海底回收2架失事直升機的機身，並尋獲數具遺體。

海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，2024年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參加反潛訓練時發生碰撞墜海，兩架失事的直升機後來沉入水深約5500公尺的海底。

失事的兩機各搭載4人、總計8人，事後尋獲1具遺體，其餘7人失聯。海上自衛隊已在2024年6月宣布7名失聯者殉職。

日本放送協會（NHK）與「每日新聞」報導，海上自衛隊這次以1000萬美元的價碼，委託美軍本月展開打撈作業，並在昨天宣布已回收2架失事直升機的主要殘骸。

打撈作業船本月8日抵達事發現場海域，並結合遠端操作水下無人機，把繩索套在海底的殘骸後，本月11日與12日分別打撈起1架直升機。

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海上自衛隊也說明在機內尋獲數具遺體，將確認死者身分，並計劃把殘骸運到橫濱市內的美軍設施，確認機體受損等狀況。

根據2024年7月公布的事故調查結果報告書，這起事故主因包括直升機內警戒監視作為不適當，及指揮官對高度管理不夠充分。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140313

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