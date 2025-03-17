加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國飲料霸王茶姬越南展店踩地雷 App疑現九段線遭網友撻伐
首頁 / 國際

3菲人遭拐赴柬埔寨從事詐騙 菲調查局派員救回

2025/3/17 19:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓國家調查局今天宣布，成功救回3名被騙去柬埔寨從事詐騙工作的菲律賓人。

菲律賓國家調查局（NBI）發布新聞稿稱，3月11日收到他們被虐打及求救的影片及照片，於是與相關部門協調，14日派員前赴柬埔寨，16日成功把3人帶回馬尼拉。

初步調查顯示，3人於今年初在網路上看到徵才廣告，工作內容是到柬埔寨從事客服工作，月薪1000美元，於是與1名菲籍人力仲介搭上線，1月7日趁夜經海路從菲律賓南部前往馬來西亞沙巴（Sabah），幾經輾轉於17日抵達柬埔寨。

他們被送到一個園區，行動受到限制，由中國人管理，從事虛擬貨幣詐騙工作，對象為年長外國人，由於只領到300美元的月薪，3人決定離開公司，卻遭管理人員毒打。

3人目前正在馬尼拉接受醫療協助及心理諮詢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

菲律賓國家調查局感謝柬埔寨對口單位協助救人，重申合作打擊跨國犯罪的決心，但也指出3人非經正常程序離菲，將深入調查此案。

近月來「受騙」到東南亞國家從事詐騙工作的菲律賓人有所增加，菲律賓移工部2月才剛在菲律賓駐曼谷大使館的交涉下，從緬甸救回12名菲律賓人。（編輯：周永捷）1140317

#柬埔寨
#菲律賓
#虛擬貨幣
#詐騙
#馬來西亞
#緬甸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：