涉「獵狐行動」強迫美居民返中 紐約商人判刑20月

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（中央社紐約19日綜合外電報導）一名紐約商人因涉入強迫美國居民返回中國的「獵狐行動」，今天被判處入監服刑20個月。

法新社報導，2022年10月有7人因參與中國政府強行將美國居民遣返回國的「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）計畫而遭到起訴，58歲的安全忠（Quanzhong An）是其中之一。

根據美國司法部，安全忠是這項為時多年活動的領導人，他在去年5月坦承自己非法充當中國政府代理人。

法官松本清代裁處安全忠20個月徒刑和500萬美元罰款，包括向淪為遣返目標的這名美國居民賠償130萬美元。

這名遭安全忠等人威脅、騷擾和恐嚇的美國被害人身分並未曝光。

美國司法部指出，「獵狐行動」涉及法外遣返小組，這個小組成員企圖秘密強迫移居外國的中國人返國。

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北京稱這項行動是反貪腐行動的一部分，並表示中國執法機構均遵守國際法規定。

7名中國公民2022年10月因涉入「獵狐行動」遭美國起訴，中國外交部發言人汪文斌當時表示，北京正在「打擊犯罪、遣返逃犯並追繳違法所得」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140320