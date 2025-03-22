地緣政治不確定性日增 日中韓外長會談

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本、中國與南韓的外交首長今天在東京舉行第11次3國外長會議，時值地緣政治不確定性日益增加，東亞各國尋求在區域安全與經濟問題上達成共識。

路透社報導，日本外務大臣岩屋毅在會議開始表示：「鑒於日益嚴峻的國際形勢，我認為我們可能確實處於歷史轉捩點。」參加這場會議的還有中國外交部長王毅與南韓外交部長趙兌烈。

岩屋毅補充說：「這使得透過對話與合作克服分歧與對抗變得更為重要。」

這是3國外交首長自2023年以來首次會晤，預計將討論從北韓核武到貿易等多項議題，並將為繼去年首爾峰會之後的3方領袖峰會鋪路。

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岩屋毅另將與中國和南韓外長舉行雙邊會談，其中包括與北京6年來的首次高層經濟對話。

岩屋毅本週表示，將討論損毀的福島核電廠自2023年起排放廢水後，中國對日本海鮮進口實施的禁令。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140322