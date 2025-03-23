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尼坦雅胡欲解職國安局長 在野黨擬號召全國罷工

2025/3/23 08:38
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（中央社特拉維夫22日綜合外電報導）以色列在野黨領袖拉皮德今天表示，如果總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕遵守最高法院凍結其解職國家安全局局長的決定，將呼籲全國發動罷工。

法新社報導，拉皮德（Yair Lapid）向成千上萬示威民眾表示，如果政府「決定不服從法院裁決，它將淪為一個無視法律的政府。如果真發生這種情況，全國應當停擺」。

路透社說，成千上萬以色列民眾今天在特拉維夫示威，抗議尼坦雅胡政府解職國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar），並恢復在加薩的戰事。

尼坦雅胡本週表示，他已對自2021年起領導國家安全局的巴爾失去信心，並計劃於4月10日將他解職，此舉引發連續3天的抗議。

以色列最高法院昨天發布禁制令，暫時凍結執行解職的決定。

尼坦雅胡駁斥該決定是出於政治動機的指控，但批評者指責他試圖解職巴爾，以削弱支撐以色列民主的機構。

以色列本週重啟加薩戰事，打破此前的停火協議；該協議實現哈瑪斯（Hamas）關押的人質換取以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯，並為飽受戰火摧殘的加薩走廊帶來短暫的喘息。

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在特拉維夫的哈比馬廣場（Habima Square），示威者揮舞著藍白相間的以色列國旗，呼籲達成協議，以釋放仍被哈瑪斯關押在加薩的以色列人質。

一名63歲的抗議者對路透社表示：「以色列最危險的敵人是尼坦雅胡。20年來，尼坦雅胡不曾關心這個國家，也不曾關心國民。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140323

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尼坦雅胡
開除國安局長掀抗議 尼坦雅胡：以色列仍是民主國家以色列1天內2度襲黎巴嫩 至少8人喪命
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