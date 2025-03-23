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開除國安局長掀抗議 尼坦雅胡：以色列仍是民主國家

2025/3/23 10:16（3/23 10:21 更新）
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以色列國家安全局長巴爾（前）21日解職。（路透社）
以色列國家安全局長巴爾（前）21日解職。（路透社）
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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，儘管國家安全局局長遭解職，以色列仍將是個民主國家。

尼坦雅胡本月16日以「持續缺乏信任」為由，說明他為什麼決定將巴爾（Ronen Bar）解職。以色列政府接著21日發布聲明指出，「政府一致通過總理尼坦雅胡結束國家安全局（Shin Bet）局長巴爾任期的提案」。

以色列最高法院21日也旋即發布禁制令，暫時凍結巴爾遭解職的決定。

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法新社報導，尼坦雅胡今天在一段影片談話中表示：「巴爾不會繼續擔任國家安全局長，不會有內戰發生，以色列仍將是一個民主國家。」

數以萬計民眾多日來響應耶路撒冷（Jerusalem）與特拉維夫（Tel Aviv）的示威活動，抗議巴爾被開除；批評人士認為政府此舉是企圖削弱國家機構。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140323

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