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韓國各地野火4死逾千人撤離 燒毀面積達7205個足球場[影]

2025/3/23 15:04（3/23 16:21 更新）
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韓國慶尚北道義城郡野火肆虐，官方23日派直升機滅火。（韓聯社）
韓國慶尚北道義城郡野火肆虐，官方23日派直升機滅火。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡、慶尚南道金海市等地連日發生山林大火，當局表示燒毀的森林面積至少已經達到5142公頃，相當於7205個足球場大小。

這次大火是2022年3月韓國東海岸發生森林大火（2萬5230公頃）以來最大規模。其中以義城郡3510公頃損失最大。

截至今天下午1時，山清郡大火已造成4死6傷，山清郡與義城郡共有49棟建築被燒毀或受損，上述4個地區鄰近居民撤離人數超過千名。

山清郡、義城郡及蔚州郡目前都已發布最高等級的第3階段火警，金海則為第2階段。森林大火預計受損面積若達100至3000公頃、當地風速為每秒11公尺以上強風，加上預計需要24到48小時撲滅火勢時，屬於第3階段警報；第2階段預計受損面積則在50到100公頃，預計撲滅火勢時間在10到23小時。

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據韓媒每日經濟報導，當局已派出107架直升機、766台消防車及8785名消防人員前往4個區域灌救。但由於天候乾燥及強風影響，目前義城郡滅火率僅達30%、山清郡55%、蔚州郡70%、金海市90%。

此外，京畿道加平郡及仁川市西區等首都圈地區也發生森林火災，但都在初期就被撲滅。（編輯：陳承功）1140323

#野火
#韓國
韓國慶尚北道義城郡野火，建築物、樹林皆被燒毀，現場煙霧瀰漫。（韓聯社）
韓國慶尚北道義城郡野火，建築物、樹林皆被燒毀，現場煙霧瀰漫。（韓聯社）
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