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俄烏和談 美方代表：俄盼沙烏地會談取得一些進展

2025/3/23 16:21
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）美國會見烏克蘭和俄羅斯代表團，以求結束俄烏3年衝突之前，俄羅斯談判代表今天對官方媒體表示，莫斯科希望明天在沙烏地阿拉伯的會談，能取得「一些進展」。

法新社報導，莫斯科拒絕美國和烏克蘭關於全面無條件停火30天的聯合提案，但建議停止空襲能源設施。

儘管提出這項提議，俄烏雙方仍在談判前繼續發動空襲。

俄羅斯21日對烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的攻擊造成一家3口死亡，引發烏克蘭官員憤怒。

烏克蘭緊急服務部門今天稍早表示，俄羅斯還對基輔發動無人機攻擊，造成至少兩人死亡。

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美國談判代表明天將在沙烏地阿拉伯分別會見烏克蘭和俄羅斯代表團，美國特使凱洛格（Keith Kellogg）將其描述為飯店裡舉行的「穿梭外交」。

儘管美國總統川普進行了一系列外交努力和推動，但迄今和談仍難以取得突破性的進展。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140323

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凱洛格
川普稱3/18與蒲亭通話 美盼幾週內實現俄烏停火被克宮列拒絕往來戶 凱洛格獲任命烏克蘭特使
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