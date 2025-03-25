加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

台灣高教15校亞太教育者年會參展 盼吸印度生赴台

2025/3/25 19:42（3/25 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財團法人高等教育國際合作基金會董事長吳正己（圖）認為，印度學生到台灣完成學業後，可以選擇留在台灣貢獻所學，若選擇回印度，也能為台灣企業開疆闢土，幫助台灣提升國際影響力。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
財團法人高等教育國際合作基金會董事長吳正己（圖）認為，印度學生到台灣完成學業後，可以選擇留在台灣貢獻所學，若選擇回印度，也能為台灣企業開疆闢土，幫助台灣提升國際影響力。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里25日專電）台灣15所學校到印度參加亞太教育者年會，希望吸引印度學生赴台求學。高教基金會董事長吳正己表示，印度學生赴台完成學業，可留台貢獻所學，若回印度，也能為台灣企業開疆闢土，幫助台灣提升國際影響力。

亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣在財團法人高等教育國際合作基金會統籌下，共有15所學校、44名代表參加。

APAIE大會主席桑卡拉拉曼（Venky Shankararaman）、秘書處主任金奈德（Louise Kinnaird）今天特別到台灣代表團的攤位，與駐印度代表葛葆萱、高教基金會董事長吳正己交流，並與台灣代表團合影。

吳正己告訴中央社記者，APAIE是3大國際交流年會之一，希望藉這個機會，讓台灣學校招收到更多優秀的印度學生，也讓台灣學校可以跟更多印度學校交流。

吳正己表示，印度學生都滿優秀的，希望他們到台灣念書後，可以留在台灣貢獻，若回到印度，也能為台灣企業開拓一些基地，讓台灣的國際影響力得以提升。

葛葆萱接受中央社記者採訪時提到，高等教育的合作，一直是台灣與印度雙邊關係中十分重要的一環，目前已有3000多名印度學生在台灣讀書。

葛葆萱表示，這次有10幾所台灣學校來印度參加APAIE，希望能讓更多印度學生認識台灣的教育環境，期盼這樣的途徑，能讓更多印度學生到台灣留學，「這對增進台灣、印度雙邊人跟人之間的合作、經濟產業發展有很大的幫助。」

高教基金會這次與台灣各校代表到印度，希望以台灣作為科技中心（Technology Hub）的優勢，吸引更多優秀國際人才到台灣求學。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據教育部統計，2024至2025年間，到台灣念書的亞太地區學生超過10萬人，約占外籍生的87%，其中，印度每年有逾2500名學生到台灣求學。

高教基金會表示，台灣透過「促進國際生來台及留台實施計畫」、「國際學業人才教育專班」等途徑，積極促進台灣與亞太地區多國間的教育交流與人才流動，期盼深化多邊教育合作的連結，以吸引國際學生到台灣求學，並充實產業界所需人才。（編輯：田瑞華）1140325

#印度
#葛葆萱
#吳正己
#高教基金會
#秘書處
亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣學校的代表（左排兩人）與其他國家的學校代表交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣學校的代表（左排兩人）與其他國家的學校代表交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣學校的代表與韓國代表（右2、右3）交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣學校的代表與韓國代表（右2、右3）交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，大會主席桑卡拉拉曼（中）、秘書處主任金奈德（右）到台灣代表團攤位，與駐印度代表葛葆萱（左）等人交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，大會主席桑卡拉拉曼（中）、秘書處主任金奈德（右）到台灣代表團攤位，與駐印度代表葛葆萱（左）等人交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
財團法人高等教育國際合作基金會董事長吳正己（左6）、執行長林子斌（左4）帶領台灣15所學校、44名代表到印度新德里，參加亞太教育者年會（APAIE）。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
財團法人高等教育國際合作基金會董事長吳正己（左6）、執行長林子斌（左4）帶領台灣15所學校、44名代表到印度新德里，參加亞太教育者年會（APAIE）。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日
吳正己
台師大6學科躋身QS全球百大 教育排24名最佳
葛葆萱
觀光署赴印度參加南亞最大旅展 珍珠奶茶成亮點台灣民眾在印度圍爐 春聯、紅包炒熱過年氣氛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：