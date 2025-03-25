台灣高教15校亞太教育者年會參展 盼吸印度生赴台

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（中央社記者李晉緯新德里25日專電）台灣15所學校到印度參加亞太教育者年會，希望吸引印度學生赴台求學。高教基金會董事長吳正己表示，印度學生赴台完成學業，可留台貢獻所學，若回印度，也能為台灣企業開疆闢土，幫助台灣提升國際影響力。

亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣在財團法人高等教育國際合作基金會統籌下，共有15所學校、44名代表參加。

APAIE大會主席桑卡拉拉曼（Venky Shankararaman）、秘書處主任金奈德（Louise Kinnaird）今天特別到台灣代表團的攤位，與駐印度代表葛葆萱、高教基金會董事長吳正己交流，並與台灣代表團合影。

吳正己告訴中央社記者，APAIE是3大國際交流年會之一，希望藉這個機會，讓台灣學校招收到更多優秀的印度學生，也讓台灣學校可以跟更多印度學校交流。

吳正己表示，印度學生都滿優秀的，希望他們到台灣念書後，可以留在台灣貢獻，若回到印度，也能為台灣企業開拓一些基地，讓台灣的國際影響力得以提升。

葛葆萱接受中央社記者採訪時提到，高等教育的合作，一直是台灣與印度雙邊關係中十分重要的一環，目前已有3000多名印度學生在台灣讀書。

葛葆萱表示，這次有10幾所台灣學校來印度參加APAIE，希望能讓更多印度學生認識台灣的教育環境，期盼這樣的途徑，能讓更多印度學生到台灣留學，「這對增進台灣、印度雙邊人跟人之間的合作、經濟產業發展有很大的幫助。」

高教基金會這次與台灣各校代表到印度，希望以台灣作為科技中心（Technology Hub）的優勢，吸引更多優秀國際人才到台灣求學。

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根據教育部統計，2024至2025年間，到台灣念書的亞太地區學生超過10萬人，約占外籍生的87%，其中，印度每年有逾2500名學生到台灣求學。

高教基金會表示，台灣透過「促進國際生來台及留台實施計畫」、「國際學業人才教育專班」等途徑，積極促進台灣與亞太地區多國間的教育交流與人才流動，期盼深化多邊教育合作的連結，以吸引國際學生到台灣求學，並充實產業界所需人才。（編輯：田瑞華）1140325

亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣學校的代表（左排兩人）與其他國家的學校代表交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日

亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，台灣學校的代表與韓國代表（右2、右3）交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日

亞太教育者年會（APAIE）24日到28日在印度新德里舉行，大會主席桑卡拉拉曼（中）、秘書處主任金奈德（右）到台灣代表團攤位，與駐印度代表葛葆萱（左）等人交流。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日

財團法人高等教育國際合作基金會董事長吳正己（左6）、執行長林子斌（左4）帶領台灣15所學校、44名代表到印度新德里，參加亞太教育者年會（APAIE）。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月25日