日皇德仁夫婦設國宴款待巴西總統 愛子公主首度出席

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日皇德仁與皇后雅子昨晚在皇居（皇宮）設國宴招待巴西總統魯拉伉儷。這是日皇伉儷睽違6年接待國是訪問的元首，而兩人的獨生女愛子內親王則是首度出席國宴。

日本讀賣新聞報導，日皇伉儷昨晚8時（台灣時間7時）起在皇宮舉辦國宴接待魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）伉儷，日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王首度出席國宴。6月預定訪問巴西的秋篠宮文仁伉儷的次女佳子也出席這場國宴。

今年是日本與巴西建交130週年，日皇德仁在國宴致詞時表示，「殷切期盼透過今年『日本巴西友好交流年』，深化兩國友好關係」。

德仁還介紹，自己首度到海外進行國是訪問就是到巴西，對巴西留下很深的印象，包括巴西的國土遼闊、具多樣性，巴西的人民很開朗等。

德仁也言及移居巴西的日裔人士的辛苦、努力以及對巴西社會的貢獻。他強調說：「感謝巴西政府及人民的厚情溫馨接納移民。」

魯拉則說：「對於日皇伉儷關心日裔社會，深感敬意。」

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，首度在日本皇宮舉辦國宴，兩國合計約110人出席。日皇德仁伉儷上一次接待國是訪問的元首，是2019年時任美國總統川普（Donald Trump）。

日本宮廷舉辦的國宴自明治時代以來是採法式全餐，但日皇伉儷這次為了讓國宴能使貴賓感受到日本文化以及和樂的氣氛，特別決定將大盤裝的餐飲改為個人配膳式餐飲，首度採納用棒壽司、豆腐等當前菜的日本料理，玻璃器皿則是首度採用日本的傳統工藝「江戶切子」。

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日皇伉儷昨天上午在皇宮東庭舉辦歡迎魯拉伉儷的儀式，緊接著在皇宮「竹之間」與魯拉伉儷會談。日本掌管皇宮事務的宮內廳表示，這場會談時間約30分鐘，魯拉對於日本在汽車產業、農業等領域的協助表達謝意。

日皇德仁則表示，「對於日本的協助受到肯定，感到很欣慰」。皇后雅子聽到魯拉夫人談到致力於提升女性人權一事表示，「內心非常感動」。（編輯：陳承功）1140326