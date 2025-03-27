為促成TikTok交易 川普稱可能減少對中國關稅

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，他願意對中國縮減一些關稅，以促成與短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）達成交易。

路透社報導，字節跳動須在4月5日前找到一家收購TikTok的非中國買家，否則將面臨美國以國安為由的禁令。

然而TikTok的命運最近出現轉折，因川普表示如針對這個社群媒體應用程式的協議未達成，他願意延長截止日期。

川普今天告訴記者：「中國將須在TikTok交易上發揮作用，可能以批准的形式，也許，我認為他們會如此做。或許我會對他們稍微降低關稅或採取其他措施，來促成這項交易。

美國副總統范斯（JD Vance）曾表示，預計解決這個社媒平台所有權協議的一般條款將在4月5日前達成。

短影音平台TikTok廣受歡迎，有近一半的美國人使用，自去年美國兩黨壓倒性支持通過一項法律，要求字節跳動在1月19日前出售TikTok以來，這款應用程式的未來命運一直懸而未決。

美國最高法院裁定維持禁令後，TikTok今年1月曾短暫關閉，但在川普就任總統幾天後，又重新恢復營運。

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川普迅速簽署行政命令，將法律執行日期推遲至4月5日，上月還表示可能再延後截止日期，以讓他有時間促成交易。

白宮一直以前所未有的程度參與這個備受關注的交易談判，實際上扮演了投資銀行的角色。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140327