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金正恩視察AI自殺無人機 北韓首度公開空中預警機

2025/3/27 10:11（3/27 10:28 更新）
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北韓領導人金正恩視察具AI能力無人機測試。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓領導人金正恩視察具AI能力無人機測試。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察具備人工智慧（AI）技術的自殺無人機測試，並表示無人控制和AI能力必須成為現代武器發展的首要優先事項。

根據北韓中央通信社報導，金正恩視察新升級的偵察無人機，這些無人機能夠偵測陸地和海上各種戰術目標及敵方活動。

北韓中央通信社引述金正恩的話說：「在現代化軍隊的過程中，無人設備和AI應該是最優先發展的領域。」

擁有核武的北韓也首次公開展示空中預警機，這項能力有助於提升其老舊的防空系統。

金正恩在視察中也進入飛機進行視察。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
金正恩在視察中也進入飛機進行視察。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩攀登階梯走向一架大型飛機的機艙門，這架飛機配有4具發動機，機身上安裝了雷達罩，金正恩也觀看這架飛機的低空飛行。

分析師先前使用商業衛星影像並指出，北韓正在將俄製伊留申Il-76型運輸機改裝為空中預警機。

位於倫敦的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）去年9月在報告中表示，這類飛機將有助於增強北韓現有的陸基雷達系統，因為該系統有時會受到半島多山地形的限制。

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報告指出：「空中預警機能夠向下監視，有助於緩解地形和地面雜波對追蹤低空飛行飛機及巡弋飛彈的挑戰。」

根據報告，然而，一架空中預警機是不夠的，北韓可能會冒險拆解其他貨機機隊，來製造更多空中預警機。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140327

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