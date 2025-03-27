川普要課汽車關稅 日媒：恐讓日本GDP掉0.2%

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（中央社東京27日綜合外電報導）美國將在4月對外國製汽車與零組件課25%關稅。日本相關機構估計，相關衝擊恐讓日本企業收益大減1兆7500億日圓（約新台幣3858億），甚至可能讓日本的GDP掉0.2%。

「日本經濟新聞」報導，美國總統川普當地時間26日簽署對外國製汽車與零組件課25%關稅的文件，美國目前分別向轎車與小型卡車課徵2.5%與25%關稅，疊加後的關稅將攀升到27.5%與50%。白宮表示，美國最晚於5月3日前，會向引擎、變速器、驅動裝置等重要汽車零件課25%關稅。

日本放送協會（NHK）報導，川普祭出的一連串關稅措施中，對日本而言最受矚目的就是汽車關稅。

根據日本汽車工業協會資料，日本2024年對美出口轎車133萬多輛，占日本整體轎車出口的1/3，若以日本各間汽車製造商去年出口美國的車輛數來看，豐田（Toyota）53萬多輛、馬自達（Mazda）23萬多輛、本田（Honda）5379輛。

速霸陸（SUBARU）雖未公布出口數量，不過在美生產逾36萬輛，整體在美國當地銷售量約66萬多輛。

三菱汽車工業（Mitsubishi Motors）在美國沒有生產據點，也未公布銷美車輛數，不過在美國當地販售約11萬輛汽車之中，可能有約8萬輛是從日本輸出。

日產汽車（Nissan）並未公布相關數字。

日本放送協會（NHK）報導，熟悉汽車業界的專家指出，川普這項汽車關稅，對於銷美占比較高的中型日本車廠而言，影響較大。

根據日本政府財務省的貿易統計，2024年日本對美出口額21兆2951億日圓，其中汽車占28.3%為最大宗。報導分析，如果汽車關稅上升，恐連帶使日本車在美國的銷量下滑並損及日本車廠的利益。

此外，汽車產業領域相當廣泛，如果美國的汽車關稅導致日本車在美銷量下滑，影響面可能延伸至原物料的鋼鐵、零組件電力、通訊設備等供應鏈，以及生產與就業。

日本汽車工業協會統計日本國內汽車相關產業就業人數，其中零件製造商等在內的「製造領域」達88萬多人；鋼鐵、生產機具等與車廠生意往來的「材料領域」約53萬多人等，牽涉許多勞工。

根據日本證券公司SMBC日興證券估計，美國向日本車課25%關稅，若連同汽車以外的相關產業，日本企業收益最多會減少1兆7500億日圓（約新台幣3858億）。

另外，根據民間智庫「野村綜合研究所」經濟學家木內登英估算，若美國向日本汽車課25%關稅並導致出口減少等情況，恐會讓日本國內生產毛額（GDP）下降約0.2%。

標普全球汽車（S&P Global Mobility）彙整日本車廠2023年在美銷售車輛產地的占比。

豐田汽車在美國生產占56%、從日本輸出者占20%、從加拿大與墨西哥銷往美國者各占12%。

本田在美國生產占62%、從加拿大銷往美國者占27%、從墨西哥銷往者占11%、從日本輸出占不到1%。

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日產汽車在美國生產占61%、從墨西哥銷往美國者占24%、從日本輸出占15%。

中型汽車製造商從日本輸出的占比較高，像馬自達在美生產占12%、從日本輸出占64%、從墨西哥銷往者占24%；速霸陸在美生產占52%、從日本輸出占48%；三菱汽車在美沒有工廠，從日本輸出占85%、從泰國銷往美國占15%。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140327