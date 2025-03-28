川普徵汽車關稅 豐田盈利估少3成、馬自達恐現赤字

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）美國總統川普宣布將對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，根據評估，日本汽車大廠豐田汽車可能會減少3成營業利潤，馬自達銷美汽車有8成在墨西哥和日本生產，更是受到嚴重衝擊，甚至可能出現營業赤字。

根據彭博、讀賣新聞報導，日本財務大臣加藤勝信今天在內閣會議後記者會上表示，對於川普的決定感到「極為遺憾」，強烈要求將日本排除在加徵對象之外。

關於應對措施，加藤表示，將與政府相關部門緊密合作，在審慎評估美國關稅措施對日本經濟影響的同時，確實推展相關工作。

根據貿易統計數據，日本在2024年對美國的汽車出口額超過6兆日圓（約新台幣1.3兆），汽車零組件出口額達到1兆2300億日圓，兩者合計占對美出口總額約1/3。如果關稅按計畫實施，受影響的不僅有汽車製造業，日本全體經濟也可能受影響。

美國新車年銷售量約為1600萬輛，其中日本汽車的市場占有率約為3成，近年來受到日圓貶值影響，以高價大型車為主的美國市場更被視為盈利重點，然而加徵關稅可能徹底改變現狀。

根據野村證券數據，2024年1月至10月在美國銷售的豐田汽車（Toyota），有47%為美國本土製造，其餘約50%來自日本、加拿大和墨西哥出口，如果加徵關稅，豐田的營業利潤可能減少約3成。

馬自達（Mazda）和速霸陸（SUBARU）可能受到影響更嚴重。馬自達在美國銷售的汽車中，有80%在墨西哥和日本生產。速霸陸雖然有超過半數汽車在美國本土生產，但是全球銷量的70%以上仰賴美國市場。

野村指出，這兩家車企「可能被迫必須重新評估生產基地和供應鏈」，並警示馬自達恐會陷入營業赤字。

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汽車產業涉及範圍極廣，關稅的影響可能波及日本全體經濟。日本汽車工業協會會長片山正則表示，如果關稅生效，對美出口將陷入低迷，日本國內可能會進行「生產線調整」。

第一生命經濟研究所估算顯示，關稅措施可能導致日本國內生產減少，使日本的國內生產毛額（GDP）最多下降0.52%。（編輯：唐聲揚）1140328