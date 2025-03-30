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緬甸瓦城公寓因強震倒塌 孕婦受困逾2天獲救後不治

2025/3/30 23:15
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（中央社瓦城30日綜合外電報導）緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震，當局正與時間賽跑進行搜救工作。法新社報導，搜救人員今天從瓦城一棟倒塌的公寓廢墟中救出一位孕婦，但她獲救後不久就被宣告不治身亡。

法新社記者在搜救現場目擊，救難人員今天從瓦城（Mandalay）一棟倒塌的公寓廢墟裡救出一名孕婦，她已受困瓦礫堆中超過55個小時，但獲救後不久就被宣告不治。

報導指出，這位孕婦現年35歲，救難人員原本以為救人成功，但從廢墟中救出後，她卻失去了生命跡象。這棟公寓大樓名叫天空別墅（Sky Villa），因為28日的強震而倒塌。

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美國地質調查所（USGS）資料顯示，緬甸中部28日發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰近的中國、泰國皆感受到撼動。

緬甸軍政府今天下午發布聲明指出，這起地震迄今為止已造成約1700人喪生、約3400人受傷，另有約300人失蹤。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140330

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