IMF總裁：美關稅引發焦慮 但經濟影響不會太劇烈
2025/4/1 10:07（4/1 10:14 更新）
（中央社華盛頓31日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，美國總統川普的關稅威脅引起「很多焦慮」，但對全球經濟的影響預料不會太劇烈。
法新社報導，川普今年1月重返白宮以來，就開始斷斷續續地對主要貿易夥伴祭出關稅，並揚言要在4月2日他所謂的「解放日」（liberation day）那天實施更多關稅。
受到關稅威脅影響，全球市場大幅下滑，美國消費者信心挫跌；然而，最近的失業和通膨數據尚未對美國經濟亮起警訊。
喬治艾娃今天出席路透社主辦的線上活動，當被問及貿易相關問題時表示：「各界對事態發展感到非常焦慮。」
她表示，「但我會說，這個過程也有一絲光明面，因為這迫使各國更認真思考，如何基於自身政策來建立一己的韌性」，並提到歐洲近來在國防投資方面的變化。
喬治艾娃表示，國際貨幣基金可能將今年全球經濟成長率的預測略微下調至3.3%，並說國際貨幣基金目前並不預測到會有經濟衰退。
她進一步說，國際貨幣基金並未看見關稅「帶來太劇烈的影響」。
透過 Google News追蹤中央社
國際貨幣基金先前執行的研究顯示，貿易不確定性會對經濟產生負面影響，並讓經濟成長止步不前。
喬治艾娃表示，情勢「進一步明朗化是愈早愈好」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140401
延伸閱讀川普4/2宣布大規模關稅計畫 可能採取措施一覽路透：貿易戰2.0對中美公司影響將比2018年更嚴重2月製造業景氣燈號轉亮綠燈 川普關稅阻礙產業復甦汽車關稅恐致車價上漲 川普：我完全不在乎川普揮汽車關稅大刀 台灣車用零配件出口影響一次看對等關稅倒數 美貿易報告點名台灣對美規車、豬牛設限
- 2025/04/01 11:14
- IMF總裁：美關稅引發焦慮 但經濟影響不會太劇烈2025/04/01 10:07
- 2025/04/01 08:19
- 2025/04/01 07:31
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
對等關稅威脅逼近 越共總書記承諾進口更多美國產品