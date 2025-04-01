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川普關稅開鍘前夕 美公布外國貿易壁壘年度清單報告

2025/4/1 17:03
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普即將在4月2日提出對全球貿易夥伴祭出對等關稅之際，美國貿易代表署（USTR）今天公布年度「國家貿易評估報告」，詳盡列出美國視為貿易壁壘的外國政策和法規。

路透社報導，美國貿易代表署在今年「國家貿易評估報告」（National Trade Estimate，NTE）當中，列出貿易夥伴國的施行關稅平均稅率，以及關稅以外的各種貿易壁壘，從繁重的食品安全法規、再生能源要求到公共採購規則等。

目前尚不清楚，這份長達397頁的報告將如何影響川普（Donald Trump）的對等關稅計畫。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）常抱怨，歐洲聯盟（EU）國家徵收的增值稅形同額外關稅，且當歐洲汽車出口到美國時可獲退稅，形同出口補貼。

美國貿易代表署在2025年NTE報告中便指出，中國利用增值稅退稅來鼓勵某些產品出口，這種做法實際上是一種補貼。

報告列出的貿易壁壘清單當中，許多本質上是技術性障礙或政府法規造成，導致一些美國出口受阻。例如歐盟對基因改造作物的批准遲滯，以及禁止含有某些類農藥殘留物的農產品進口。

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報告還強調一些長期存在的貿易爭端，例如加拿大對乳品、家禽和雞蛋等產業實施「供應管理」制度，除了利用進口配額來進行產量限制，還對超出配額的進口部分課徵高關稅，例如對乳酪課徵245%、對奶油課徵298%。

川普本人便曾對加拿大乳品的高關稅表達不滿，並揚言「除非他們將其取消，否則他們將受到一模一樣的關稅」對待。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1140401

川普
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