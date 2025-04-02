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蒲亭春季徵兵16萬人 創2011年以來最大規模

2025/4/2 12:04
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）由於俄羅斯計劃擴大軍隊規模，總統蒲亭（Vladimir Putin）徵召16萬名年齡介於18至30歲的男子服役，這是俄羅斯自2011年以來徵兵人數最多的一次。

英國廣播公司（BBC）報導，蒲亭先前曾表示，俄羅斯應該將軍隊總規模擴大至近239萬人，並將現役軍人數量增至150萬人。本次春季徵召為期一年，未來3年內計劃再增加18萬名軍人。

俄羅斯徵兵辦公室主任齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，新徵召的士兵不會被派往烏克蘭，參與俄羅斯所稱的「特別軍事行動」。

然而，已有報導指出，一些應徵入伍的士兵在俄羅斯邊境地區的戰鬥中喪生，且在全面戰爭初期，他們曾被派往烏克蘭作戰。

儘管美方試圖促成停火協議，俄羅斯仍持續在4月到7月之間徵兵。

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雖然俄羅斯拒絕由美方斡旋的全面停火協議，俄羅斯表示已同意停止攻擊烏克蘭的能源設施。為了表明莫斯科並未違反協議條款，俄方官員表示他們已告訴蒲亭，烏克蘭無人機進行攻擊，且沒有明顯的停火跡象。

俄羅斯在春季和秋季進行徵兵，但此次徵召的16萬名年輕男子比2024年同期增加1萬人。自去年起，為了擴大徵兵範圍，最高徵兵年齡已從27歲提高至30歲。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140402

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