美政府盯上高等學府 凍結普林斯頓大學研究補助

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國又有學術機構淪為總統川普政府打擊所謂校園反猶主義行動的目標，普林斯頓大學（Princeton University）今天表示，川普政府凍結校內數十項研究補助。

路透社報導，普林斯頓大學校長艾斯古柏（Chris Eisgruber）表示，校方接獲美國國家航空暨太空總署（NASA）、國防部和能源部等政府機關通知。校方在聲明中說，川普政府未說明採取這項行動的理由，聲明未提到涉及的補助金額。

川普政府先前揚言削減提供給各大學的聯邦資金，理由是校方涉嫌容忍反猶主義，政府也指控各校在親巴勒斯坦抗議活動期間未能保護猶太學生。

艾斯古柏在聲明中說：「我們致力於打擊反猶主義和所有形式的歧視，我們將與政府合作對抗反猶主義。普林斯頓大學也將強力捍衛學術自由及本校正當程序權利。」

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美國能源部發言人表示，能源部「暫停向普林斯頓大學撥款，以待教育部完成對普林斯頓大學有關反猶騷擾事件的調查」。美國教育部上個月向普林斯頓大學等60所大學發函，警告可能對他們採取執法行動。

川普政府也正在檢視授予哈佛大學（Harvard University）的90億美元聯邦合約和補助。川普政府上個月取消哥倫比亞大學（Columbia University）的4億美元聯邦經費，哥大曾是親巴勒斯坦校園抗議活動的中心。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140402