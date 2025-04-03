美國對日本商品課24%對等關稅 日朝野懷強烈危機感

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）美國總統川普今天宣布對日本進口商品課徵24%的對等關稅。汽車業是支撐日本經濟的骨架，將受到嚴重影響。日本朝野政黨對日本汽車被課高關稅懷著強烈的危機感。

美國「國家貿易評估報告」指出，在汽車產業上，日本在汽車安全標準方面有「非關稅壁壘」措施，阻礙了美國汽車進入日本市場。美國對美國產的汽車、汽車零件在日本的營業額低迷一事感到憂慮。

針對美國「對等關稅」措施，日本政府發言人、官房長官林芳正近日在例行記者會上表示，「已透過各種管道向美國政府表達關切，要求不應採取片面的關稅措施。至於美國將採取的措施的內容、對日本造成的影響等將詳查，持續強烈要求美國重新審視」。

林芳正說：「美國政府的關稅措施生效的話，會儘速設置特別諮詢窗口、對日本企業實施資金調度支援等。」

有關美國將對日本的汽車等追加課關稅一事，日本首相石破茂曾在記者會表示，「將持續強烈要求美方把日本排除在外」。石破強調「將徹底詳查對日本國內產業與就業的影響，並採取必要的萬全措施」，並表示將與執政黨儘早協調因應關稅的具體內容。

石破政府決定在日本設置1000處特別洽詢窗口當作短期對應措施，以因應中小企業的擔憂。他表示，「若企業活動受到影響，將全力確保資金周轉順暢」。

汽車產業是支撐日本經濟的骨架，對於川普政府對汽車及汽車零件追加課稅，日本朝野政黨對此懷強烈危機感。日本執政黨自民黨政調會長小野寺五典指出，「這對日本而言是很大的經濟危機」。

他表示，「若美國也對汽車零件追加課稅的話，日本全國各地將受到影響，問題嚴重」。

自民黨內部日前召開「有關日美關係深化的綜合戰略本部（小組）會議」，研商如何因應美國政府提高關稅的措施，日後將向石破政府提出建言。

日本最大在野黨立憲民主黨新成立對策本部（小組），日前首度召開會議討論，邀外務省、經濟產業省等單位的主管說明與美國交涉的情況。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥在會上表示，「很遺憾，目前完全看不出首相石破有想堅決與美國談判的姿態，鞭策政府的角色只能由我們來扮演。期盼包括執政黨在內，國會有必要做出決議，展現態度，對保護主義的崛起敲響警鐘，揚起自由貿易的旗幟」。

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立憲民主黨表示，今後將聽取相關團體的簡報，分析對產業的影響，彙整出建言，要求政府落實。

有關川普政府的關稅政策，日本銀行（央行）總裁植田和男近日在眾議院財務金融委員會上表示，「不確定性高，視關稅的範圍、規模而定，對各國的貿易活動可能產生大影響。對家計、企業心理等將造成何種影響，也是關注的焦點」。（編輯：高照芬）1140403