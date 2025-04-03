印尼遭課徵32%對等關稅 印尼官員：不會報復回應

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其中對印尼進口商品將課徵32%對等關稅。印尼貿易部長章溥帝日前曾說，不會採取報復性手段回應，產學界則齊聲呼籲政府需拓展多元市場，盼加速與歐盟簽訂全面經濟夥伴關係協定。

美國總統川普宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。根據川普團隊的圖表資料，美國將對印尼課徵32%關稅。

早在3月中旬，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）就表示，在美國主要貿易逆差國家中，印尼排名第15，達到193億美元（約新台幣6364億元），當時她認為，印尼可能成為川普徵收關稅的目標之一。

面對川普實施關稅計畫，印尼政府早前表示，已採取相關措施，並強調不會採取報復性手段回應。

印尼貿易部長章溥帝（Budi Santoso）日前表示，印尼不會像加拿大和歐盟採取報復行動，而是確保與美國維持貿易關係。

章溥帝於3月25日說：「我們不希望這樣做（對美採取報復行動），而是要與他們成為朋友，這樣他們才會繼續接受我們。」

他3月初與美國駐印尼大使雷荷花（Kamala Shirin Lakhdhir）見面時表示，他和雷荷花一致認為，雙方必須保持良好的關係。

章溥帝當時說，希望印尼不會被美國徵收額外關稅，並指出，目前主要策略之一是保持與美國的貿易平衡，包括不實施可能損害美國產品進入印尼的政策，藉此確保印尼對美國出口保持穩定，不會面臨貿易阻礙。

印尼投資和下游部長、投資協調委員會（BKPM）主席羅桑（Rosan Roeslani）2月時則表示，印尼政府正採取相關措施，應對美國提高關稅可能造成的影響。

他當時說，將針對關稅政策適時調整，降低未來風險。

另外，印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）經濟組資深研究員丹尼（Deni Friawan）曾指出，他擔心美國對全球課徵齊頭關稅，可能對印尼造成衝擊。

丹尼說，川普發起貿易戰，印尼可能受間接影響，並舉例，如印尼的貿易夥伴中國和日本等國，對美的出口可能會減少，進而使印尼對這些國家的出口也跟著下降。

他也擔憂美國未來是否會像對待印度和土耳其，重新審查或改變印尼享有的「普遍性優惠關稅制度」（GSP）待遇。

印尼對美出口的普惠制待遇，使印尼享有進入美國市場的免關稅待遇。美國2019年將印度與土耳其從貿易最惠國名單中除名。

另外，產學界則齊聲呼籲政府需拓展多元市場，盼加速與歐盟簽訂「印尼-歐盟全面經濟夥伴關係協定」（I-EU CEPA）。

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普拉塞蒂亞穆利亞大學（Universitas Prasetiya Mulya）商學院指出，印尼政府需拓展多元市場，並加速完成「印尼-歐盟全面經濟夥伴關係協定」，及提高國內產品競爭力，以加強與各國貿易談判，特別是「美國」。

印尼出口商協會（GPEI）也呼籲政府立即完成「印尼-歐盟全面經濟夥伴關係協定」，並表示這將能促進勞動密集型產品出口。（編輯：張芷瑄）1140403